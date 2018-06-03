四天內第二次 美軍B-52H轟炸機直驅南海

兩架駐防關島的B-52H戰略轟炸機在24日飛至我國東沙環礁空域，被認為是針對中國大陸近期的遠洋長程飛行訓練。（圖/UASF 107年4月25日）

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中時電子報

據推特「飛機守望」（Aircraft Spot）8時53分發布資訊，兩架美軍B-52H「同溫層堡壘」式戰略轟炸機，在中原標準時間7時(2300z)自關島安德森空軍基地起飛，前往南海執行「持續轟炸機存在」（CBP）任務。

該批B-52H轟炸機無線電呼號為MARKER 01及02，另有無線電呼號為EXTRO21及22的兩架KC-135R「同溫層加油機」協同，為B-52H轟炸機進行空中加油。

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這是繼5月31日一架B-52H轟炸機與兩架KC-135R加油機飛至東沙環礁後四天內第二次美國空軍現身南海。而31日的B-52H轟炸機依照「飛機守望」的圖片，儘在國際空域內飛行，並未進入香港飛航情報區(FIR)，因此與中國大陸領空仍有相當的距離。

此外，29日美國空軍一架機號97-5306的RV-135V「鉚接」(Rivet joint)式電子偵察機由嘉手納基地起飛，至朝鮮半島執行偵查任務（呼號TORA 35）。

美國空軍RC-135電子偵察機。（圖/美國空軍)

23日，兩架B-52H（呼號PALPA 01,02）及一架KC-135R(呼號AIMER 21)由關島安德森空軍基地起飛至日本鹿兒島東南空域方後折返，並未進入中國大陸東海防空識別區。同日，日本航空自衛隊派出戰鬥機緊急起飛，攔截一架在東海飛行的俄羅斯海軍Tu-142型海上巡邏機。

(中時電子報)

日本航空自衛隊攔截俄羅斯海軍Tu-142型海上巡邏機。(圖/日本防衛省）

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