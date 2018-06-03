台南地區農會肉粽奪金賞 8日民治中心佛心價義賣

台南地區農會製作的肉粽取名「粽情四海」為主，以海味作食材。（程炳璋攝）

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台南地區農會肉粽奪金賞，8日將到民治中心限量義賣60顆肉粽。（程炳璋攝）
台南地區農會為肉粽製作的調味料也不含糊。（程炳璋攝）

台南市農業局上月底邀31區農會舉辦肉粽競賽，台南地區農會以整顆干貝當食材，一舉脫穎而出奪下金賞，近日不斷有民眾詢問，農會因人力不足無意量產，8日將限量製作60顆肉粽在民治中心義賣，所得捐助弱勢團體。

台南地區農會位在濱海的安南區，今年參加肉粽製作比賽以「海味」為主題，農會找來美國藍帶主廚Jerry協助發想創意，跳脫傳統肉粽窠臼，以四海、四味作為肉粽內餡與調味料。

「四海」內餡用蒲燒虱目魚肚、魷魚、日式干貝與蝦米等四種食材，日式薑片、莎莎醬、桔醬與辣醬當成「四味」，再以扁魚蒜頭湯淋在白米上調味。台南地區家政班成員先以南方粽烹煮法，蒸粽2小時，卻發現魚肉太老，改為先將食材作半熟再包成粽子蒸煮，參賽最後一刻口感才調到完美。

台南地區農會家政班指導員李佳靜表示，每顆肉粽就放進一顆大干貝，成本超高，當初只是為了比賽，獲獎後不少人詢問，但目前人力無法負荷製作。

民眾想品嘗金賞肉粽還有機會，台南市農業局邀集前6名得獎的農會8日在民治中心一起義賣，台南地區農會預計限量製作60顆，每顆賣60元，以內餡成本來看，根本佛心價，所得將全捐給弱勢團體。

(中時 )

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