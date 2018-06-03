《翻爆旺美食》記憶中的老味道 配角美食貢丸湯

《翻爆旺美食》記憶中的老味道 配角美食貢丸湯

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中時電子報
綜合報導

◎專業貢丸湯 Q彈有嚼勁

華人社會中的經典小吃「貢丸湯」，是許多人兒時記憶裡的美味，將豬肉捏製成肉丸後，放入熬煮的高湯內，撒上適量的鹽巴與芹菜提味，即成為一道美食佳餚，而台灣又以新竹的貢丸最為出名，不過位在基隆市南榮路的肉圓、貢丸湯老店，卻絲毫不遜色，打造出屬於基隆的貢丸，讓在地人愛不釋口。

◎阿嬤古早味 喝記憶中的湯

台灣經典小吃「貢丸湯」，是許多人記憶裡的美味，先將貢丸放入熬煮的高湯內，再以鹽巴和芹菜提味，成為桌上一道美食佳餚。位於新莊廟街內的「阿嬤古早味」老店，就有推出可口美味的貢丸湯，不少老饕光顧店中，絕對會點上一碗貢丸湯品嘗。

◎30元貢丸湯 佛心價CP值高

龍潭區市場內的「新埔粄條雞肉飯」，除了新埔粄條相當道地外，貢丸湯又Q又有嚼勁，吃起來還有「鮮味」，嘗起來相當好吃。此外還有特別的「雞魯雙拼」，可以同時吃到雞肉飯及魯肉飯，也是饕客的最愛。

◎老字號香菇丸湯 香純可口

台中第五市場丸東商號是老字號名產名攤，老闆李西東賣魚丸、香菇丸、甜不辣起家，2年前在市場附近購置店面，1家2代兵分2路做生意，店面也提供熱食貢丸湯、香菇丸湯讓客人品嚐，其香菇丸是招牌，香菇丸湯以油蔥、胡椒調味，自能吃出香菇丸彈Q、帶著香菇香的美好滋味。

◎小杜意麵貢丸湯 濃郁鮮美

台南市中西區友愛街內，一家意麵小店在轉角處默默經營72年，歷經3代傳承，店內貢丸湯堅持以厚腿肉、大骨與黑豬肉3種材料熬煮2小時，湯頭濃郁鮮美，貢丸口感扎實，是許多老顧客吃麵以外愛點的配餐。

◎小管貢丸湯 正港海口味

千篇一律的貢丸湯變不出新花樣，澎湖「曉鈴小吃部」有創意，一場澎湖與新竹聯姻，誕生了最正港海口味的「小管貢丸湯」，一舉打響知名度，擄獲了老饕們挑嘴的胃。

(中時電子報)

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