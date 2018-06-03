民進黨執政社會動盪 網友竟開始懷念起威權時代？

2018年06月03日 12:00 中時電子報 呂承哲

近來凶案頻傳，加上拔管、年金改革等政治事件，造成社會動盪不安，就有網友在PTT論壇上提問：「有人懷念威權時代嗎？」引來眾多鄉民討論，有網友就語帶嘲諷說道：「你不知道現在民進黨就是想辦法回復威權時代？」

這名網友發文指出，「現在台灣太民主自由太亂了，殺人詐騙一堆，還有保護壞人人權的某部會。以前威權時代經濟成長快速，股票大漲沒人要幫當軍公教，而且以前治安很好，犯重罪就槍斃。」該名網友表示，之前彰化女童疑似遭到姨丈性虐致死，就有一堆鄉親包圍警局，代表大家對司法已經沒有信心，「有人懷念威權時代的嗎？」

對此，網友紛紛留言表示「民進黨啊！很努力拔管來破壞民主呢」、「自己就做不好再那邊打藍綠，夠無恥」、「一兩個存心惡搞或是平庸(李登輝不平庸，但想惡搞)的接班人，就可以將國家帶往極壞的方向而且難以扭轉」、「民進黨、覺青，開口不離二二八、白色恐怖」。

不過，也有人認為，是因為威權時代資訊被管制新聞沒自由才會覺得歌舞昇平。網友則回應，「同時間發展差不多的國家，像是韓國、新加坡，現在已經起飛，台灣還再原地掙扎內耗，所以才會懷念威權」、「撇開我自己反dpp的立場簡單講一下，以民進黨現在的執政作為加上這幾個月喪心病狂的兇殺案頻傳，外加國內外詐騙從來沒少過，要說服人治安沒比以前差很難，數據再多也沒用」。

(中時電子報)