2018年06月03日 13:11 中時 吳敏菁

洪嫌拒捕在旅館內朝自己太陽穴開槍斃命。（吳敏菁翻攝）

警方在洪嫌身旁查扣槍械。（吳敏菁翻攝）

警方在洪嫌身旁查扣槍械。（吳敏菁翻攝）

嫌犯剛出獄又開槍躲摩鐵 與警方攻堅拒捕開槍自轟斃命

彰化縣洪姓男子假釋出獄後，5月26日又在彰化市開槍，彰化警分局2日發現洪投宿汽車旅館，前往圍捕，洪拿上膛手槍指向自己頭，警方不斷喝令東西放下，洪呼喊「你聽我講！」、「我不要在被關了！不要再被關了！」警方勸了1個多小時，突然砰! 一聲洪朝自己右太陽穴開槍，送醫搶救2日18點46分宣告死亡。

彰化警分局偵查隊長鍾振邦表示，5月26日接獲報案在彰化市辭修路附近，被不明男子開槍，隨即成立專案小組，調閱現場監視器，發現洪姓犯嫌係走路前來犯案，擴大調閱周遭路口監視器，2日掌握洪嫌投宿汽車旅館，隨即持拘票前往圍捕。

洪嫌槍砲、強盜前科累累，才吃10年牢飯假釋出獄不久，卻又因細故和被害人發生糾紛，竟持槍前往找被害人談判，並向被害人開槍。彰化警分局2日出動14名警力前往圍捕。

警方一進到洪嫌房間內，洪嫌女友還在浴室，洪手持上膛之手槍，左、右擺動，並指向自己頭部，警方眼見棘手，先安撫情緒，並買了檳榔給他，洪嫌先丟出自己部分槍械。

洪嫌態度一度軟化，但拒絕落網，並不斷晃、動上膛手槍，洪嫌顯可能因為拒絕就範，對在場員警開槍，場員警依據警械使用條例，對天花板鳴2槍示警，洪嫌高呼「你們聽我講！」警方說「你講，東西先放下」，洪嫌陷入歇斯底里，不停呼喊「我真的不想被關了」「是別人要害我」「我沒打到人」「我不要在坐牢了」

洪幾度要扣板機，情況危及到極點，鐘振邦不斷相勸，我們會替你說情，但你東西要先放下，洪都不聽，警方動之以情，要想想你的女朋友，又提醒你還沒討回公道，不能做傻事，勸了一個多鐘頭，洪嫌仍情緒不穩，朝自己太陽穴開槍。

砰!子彈沒有貫穿，洪嫌倒下，緊急送彰化基督教醫院急救後，2日18時46分宣告死亡，專案小組成員在犯嫌身旁查扣金牛座改造手槍1把、子彈23顆、彈匣1個、改造槍枝半成品零件1批、保養工具1組、第二級毒品安非他命1小包及吸食器等證物，全案宣告偵破。

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