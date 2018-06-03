大專教師50歲以上占54.4％ 較16年前增加36個百分點

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教育部公布「106學年大專校院專任教師概況」，現在大專教師的年齡，50歲以上者占全體教師之比率達54.4％，較90學年增加36.1個百分點，年齡分布結構趨向老化，主因師資員額成長停滯，原有教師年齡日漸增長，補進年輕教師人數有限所致。

教育部表示，90學年大專校院專任教師年齡大多集中在35至39歲，95學年集中度遞移40至44歲，100學年再位移至45至49歲，106學年續後移至50至54歲，致年齡超過50歲者占全體教師之比率達54.4％。

106學年大專校院專任教師數4.7萬人，較上學年減少684人或1.4％，其中教授及副教授分別為1.3萬人及1.5萬人，仍呈逐年成長趨勢；助理教授至100學年1.4萬人達到高峰後趨降至106學年1.3萬人；講師及其他教師則呈逐年減少趨勢，至106學年為6577人。

整體而言，大專校院專任教師人數自100學年後呈逐年減少態勢，主因受到生源減少影響，部分學校預為因應少子女化衝擊的調整，控管專任教師員額所致。

若依學歷別觀察，106學年以博士占76.3％最多，較上學年增加0.7個百分點，其次為碩士占19.7％，較上學年減少0.5個百分點，副學士及其他僅占0.5％。具有博士學歷教師比重逐年攀升，博碩比由90學年1:1，遞增至106學年4:1；具有研究所以上學歷教師所占比重，由90學年84.7％，至95學年達90.2％，106學年更高達96.0％。

教育部次長姚立德表示，現在的狀況是，國立大學若因為老師退休、離職後產生空缺，還願意正常補進年輕教師；但私立大學受到受子化影響很大，若他們的生師比合乎規定，就不會聘那麼多新進教師。

台大表示，初到台大任教的老師多數超過37歲，因此學校50歲以上教師自然會超過50％。他表示，近年在低薪及年改的衝擊下，要留才及攬才愈來愈困難．政府若再不支持頂大，台灣高教恐沈淪為第三世界國家水平。

清大校長賀陳弘認為，應提升國內博士班的環境，把自己培養的博士生水準「拉起來」，接替高齡即將退休的大專教師，教師新陳代謝才能永續。

(中時 )

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