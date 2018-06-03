NBA》詹皇調侃自家老闆 暗示七六人出局？

2018年06月03日 12:28 中時電子報 黃及人

聽到騎士老闆吉伯特在總冠軍賽開打前連發推特，讚揚「小皇帝」詹姆斯是幫助騎士挺進決賽的最大功臣，詹皇3日表示，自己從季後賽開始就關閉社群媒體，所以沒看那些推文，卻不禁調侃，「但那確實是他發的，對嗎？」

詹姆斯的回答，無疑是在針對最近傳出七六人總裁布萊恩柯蘭吉洛利用不同的推特小號，攻擊自家與其他球隊球員，甚至管理階層的負面傳聞，柯蘭吉洛的其中1個推特小帳，更曾公開攻擊過詹皇，不禁懷疑詹皇是否語帶雙關。

畢竟七六人也是今年夏天積極招募詹姆斯的球隊之一，聽到詹皇如此關注柯蘭吉洛新聞，難怪七六人會在先前放話將會調查柯蘭吉洛的離譜行為，甚至考慮盡快開除柯蘭吉洛滅火，就是不想失去任何招募詹皇的希望或機會。

只是詹姆斯的這番話，也在暗示自己跟吉伯特之間關係緊繃，畢竟兩人政治立場不同，詹姆斯很不滿美國總統川普，更認為川普是造成美國如今種族歧視日趨嚴重的罪人，吉伯特卻是川普死忠擁護者，詹皇會想出走並不意外。

相較於擔心詹姆斯和吉伯特之間關係，騎士總教練泰隆盧3日預告，詹皇會在總冠軍賽G2攻下60分，「我猜詹皇會拿60分，因為每次輸球過後，他總會站了出來，很早幫助我們建立領先優勢，我們絕對需要他這樣做。」

(中時電子報)