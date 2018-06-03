陳菊：民進黨上下全力挽留呂秀蓮

2018年06月03日 12:36 工商 崔慈悌

副總統呂秀蓮表明要和民進黨說ByeBye，總統府秘書長陳菊今天表示，民進黨祕書長洪耀福已經和呂通過電話，希望能安排時間讓蔡英文總統和她會面，民進黨上下全力挽留呂秀蓮，希望她再給民進黨一次機會，好好說明。

民進黨決定徵召姚文智出馬參選台北市長，之前表態爭取提名的呂秀蓮日前在出訪馬來西亞時，以書面聲明表示，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去「Bye Bye！民進黨」，回國又表示，民進黨和她已經沒有關係。

陳菊今天上午參觀「總統府大開放─特色農產市集」，會後接受媒體採訪表示，民進黨祕書長洪耀福已經致電呂秀蓮，希望能夠安排時間，讓蔡總統與呂秀蓮見面。

她說，台灣處境艱難，內部更需要團結，如果說內部對於黨中央提名政策，或者對我們好不容易有執政機會、再度執政，如果有不夠滿意的地方，我們都可以檢討，所以希望呂能夠給民進黨再一次跟她說明、溝通的機會，「我想民進黨上下全力挽留呂副總統，繼續留在民進黨，我們一起來加油」。

媒體詢問民進黨是否會擔心呂秀蓮脫黨參選？陳菊說，現在並沒有考慮到這個問題，呂秀蓮說要離開，民進黨全黨上下都認為這是非常嚴肅、非常重要的一件事情，所以現階段包括蔡總統在內，都在全力挽留，希望能跟呂秀蓮溝通。

對台灣外交處境艱難，外傳總統蔡英文8月將出訪巴拉圭，陳菊則表示，她不知道，「就我了解，這是媒體報導，我們不清楚」。她相信總統任何出訪，都會做最妥適、最好的安排。

總統府發言人林鶴明則重申，目前總統、副總統並沒有出訪規劃，正副總統國際訪問行程，只要有確定的規劃，就會對外說明，無需多為臆測。

(工商 )