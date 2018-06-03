台灣鬧人腦荒 港媒：72萬名精英「脫台」赴海外工作

2018年06月03日 13:01 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣身陷低薪困境，蔡政府拿不出有效辦法，現在台灣人才用腳投票告別低薪！亞洲周刊分析，大陸「惠台31條」措施正逐漸發酵，迄今有72萬人在海外工作，外國專業人士在台灣卻不及3萬人。兩岸專家楊開煌也指出，民進黨執政看到「三沒有」，年輕人當然都「西進」。

根據去年官方統計，台灣迄今有72萬人在海外工作，但外國專業人士在台灣卻不到3萬人。港媒《亞洲周刊》報導，台灣正面臨「人腦荒」，未來可能淪為人才最匱乏的地方。面對大陸牛肉滿滿的「惠台」政策，蔡政府雖提出「加碼」留人攬才措施，但畢竟子彈有限，學界並不看好。

中評社也分析，這批前去大陸發展的人才，未必是「不當台灣人想當中國人」的「脫台者」，但民進黨執政，看到「三沒有」：沒有機會、沒有未來、沒有資源，當然年輕人都「西進」。

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌說，今年台生赴大陸申請高校人數是去年4.5倍，這些多半高標的學生，大陸提供資源共享、資金共享，「去唸書等於賺錢」，學生繳了一筆學費，大陸給你學費之外更多資源，又能建立人脈與創業基金，雖然不保證可以創業成功，卻是值得。

不只學生，台灣老師也「用腳投票」，願意赴大陸教書。楊開煌說，台灣教授薪資之低，是韓國、香港、新加坡的四分之一，如今大陸願意花錢投資高校，國際排名快速提升，世界各國都要到大陸，台灣反而要去聯繫國際知名學校來投資，結果光一個台大校長卡管案，造成2位教育部長去職，怎麼有信心來台灣談合作。

亞洲周刊評論，這場兩岸人才之爭，綠營顯得缺乏自信，未戰先敗，由於擋不住人才出走腳步，開始使出「奧步」施壓校長，引起強烈反彈。

(中時電子報)