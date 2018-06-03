遊客太多滋擾 首爾北村居民：只想過普通人生活

2018年06月03日 17:26 旺報 林永富

南韓首爾市北村韓屋村近年被推廣成為旅遊熱點，這個逾600年歷史的村子，居民抱怨旅客和觀光巴士晝夜湧入，帶來無日無之的噪音、垃圾、擅闖滋擾，有部分缺德旅客甚至在巷弄間大小便。北村居民組織忍無可忍，近月展開了逢週末的抗議集會，敦促市政府急謀對策。

2日逾30名北村居民在北村入口示威，叫喊「請保障北村居民私生活」、「我們不是首爾市的奴隸」等口號，說﹕「北村居民也想好像普通人般生活。」這已是北村居民第6次的週末集會，抨擊市政府推廣旅遊之餘卻不顧居民生活。

居民組織「北村韓屋村落營運會」會長金赫進說﹕「居民根本無法正常生活。我們不是要堵截旅客叫他們不要來，我們是促請市政府和鐘路區廳想想對策。」30歲居民朴昭榮道﹕「旅客漸多，很遺憾當局的管理或管制似乎不足。」

居民投訴，遊客不時在他們的家門、外牆取景，抓起大門門環叩門乃至擅闖家門拍照。61歲居民朴貞姬道﹕「遊客們問都不問就打開大門進來或是按門鈴，很干擾生活。我在這裡居住了50年，這種情況近幾年才變厲害。」居民金妍珠說一天黃昏，念大學的女兒穿著睡衣正為花壇灑水，數十名中國旅行團遊客忽然打開家門湧入亂拍，她的女兒和門環等等通通入鏡，嚇到女兒手足無措。

此外，由於區內缺乏垃圾桶、公廁等設施，巷弄處處可見遊客飲完即棄的飲品杯、雪糕杯等垃圾，有些人甚至當街大小便。嘉會洞居民朴氏說﹕「因為這兒是住宅區，周圍沒有公廁，見過人有三急的中國人就在巷弄間大小便。」居民也投訴深夜就寢時間還有遊客在村巷間高聲說話，又或不顧木搭韓屋的安全亂扔煙蒂。

北村位處首爾中區鐘路以北，範圍包括嘉會洞、桂洞、三清洞等一帶，毗鄰景福宮和昌慶宮等名勝。該區有600年歷史，曾是朝鮮王朝時代達官貴人、王室宗親聚居地；由於依然保存古代貴冑房屋建築特色和民眾居住，2009年獲頒「聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」。首爾市政府2001年起積極推廣為遊覽景點，時至今天，該住宅區已成為明洞和南山塔之後，首爾第三大受歡迎的觀光地帶。首爾去年外國旅客達1051萬人。

當地自從成為遊客區後，咖啡廳、藝術工坊和精品店等湧現，反而生活所需的洗衣店、理髮店、傳統市場卻無法經營下去，有居民被迫陸續遷出，說﹕「學校搬，居民也搬，誰會喜歡無人住的北村？」《朝鮮日報》上周報導，北村去年人口較2012年減少14.7%，較首爾其他地區平均的6.3%高逾一倍。

首爾市政府和鐘路區廳自3年前就派人在北村區內宣傳和勸導「安靜觀光」，區內張貼或掛著中、英、日、韓文標語、布條，表示北村有人居住，呼籲勿喧嘩、勿丟垃圾等等，可是全不見效。官員表示覺察到問題，正研究對策，如限制遊覽北村時間或管制人流等辦法。

(旺報 )