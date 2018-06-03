賣荔枝逢斷交 陳菊：農業和外交一樣重要

2018年06月03日 12:55 工商 崔慈悌

總統府今天上午開放邀請青年農民擺攤展售水果，總統府祕書長陳菊前往為攤位為青農們加油打氣幫忙行銷。雖然上次與蔡英文總統直播行銷玉荷包正逢台布斷交惹議，不過陳菊表示，當時她還不知道要斷交，為農民行銷跟外交一樣重要，未來還是會繼續幫忙賣水果。

今天是總統府大開放參觀日，首度邀請青年農民在南北苑庭園設置特色農產品市集，陳菊上午在農委會主委林聰賢的陪同下，逐攤參觀、試吃並選購農產品，以具體行動支持農民，並和現場民眾親切互動合影留念，氣氛熱絡歡愉。

陳菊參觀後也分享參觀心得表示，今天是總統府每月一次的開放日，此次特別跟農委會合作，設置了多元豐富的農產品攤位，讓國人同胞前來參觀，也方便採購台灣優質農產品。

她說，今天有很多來自各縣市的青年農民，他們代表台灣新世代的農民，不是傳統看天吃飯的農民，他們運用現代科技，人人會行銷、加工，讓農產品的產值更好。

台灣農業技術世界聞名，在中東、阿拉伯、加拿大及新加坡等國家都能吃到台灣的水果及蔬菜。她認為，年輕一代的農民有自信，對農產品也相當有信心，也希望未來總統府能與農委會及台北市政府合作，讓總統府的空間，甚至包括凱道都能開放。

陳菊說，她是農民的女兒，特別能了解農民看天吃飯的辛苦。「今天有很多從各個縣市來總統府參觀的民眾，希望大家可以多支持農民，讓農民的辛苦有好的回報」，尤其在農產品盛產的時候，期盼國人能大力捧場。

媒體詢問上個月24日她和蔡英文總統網路直播賣玉荷包時，是否知道當天布吉納法索要和台灣斷交？陳菊受訪時表示，不知道。

她說，他們真的認為台灣農民很辛苦，「總統對農民的重視跟對邦交國的重視是一樣的」。為台灣農民行銷是很重要的工作，跟外交一樣重要。未來如果有任何農產品需要透過網路來推銷，讓國人了解我們的農產品是世界第一，她隨時願意協助。

(工商 )