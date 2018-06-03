孫安佐最終出庭在即 邱彰爆「狄鶯真是太恐怖」

2018年06月03日 12:53 中時電子報 吳品瑤

明星夫妻檔孫鵬與狄鶯的18歲獨子孫安佐，在美國涉嫌恐攻並持有武器遭逮，父母第一時間赴美救子，如今已滯留當地2個月時間，而孫安佐在當地時間6月4日將舉行審前會議，屆時他將在律師陪同下出庭，相傳將是朝「認罪協商」方向進行，今早，旅美執業律師邱彰轉貼狄鶯相關報導，直呼她「真是太恐怖了」。

邱彰臉書貼文。(翻攝自邱彰臉書)

邱彰分享了網友《爸爸媽媽來育兒》的文章，該報導內容主要來自狄鶯過去上節目談的育兒觀，透露自己為了兒子健康、身高以及學業費盡苦心，盯他吃飯可以盯7個小時，要11歲的兒子吃進成年人的飯量，無論是肉類還是深海魚蝦類每個月都有配額，遵照營養師的建議好生搭配好，透露孫安佐一餐要吃2多小時，某次他去同學家玩，對方只讓他吃粥，狄鶯心疼兒子吃得太寒酸，遂不讓他跟同學在來往，狄鶯表示吃很重要，且認為兒子是要做棟樑的人，這管理方法讓小S跟蔡康永直呼「好像恐怖片」。

不但如此，狄鶯也要求孫安佐作息規律，學業部分則是威脅考試若低於80分，就打到「屁股開花」，做媽的她處處掌控感滿滿，甚至為了兒子，接工作都照著孫安佐的生活作息來安排，以便每天帶她上學，休息時陪伴他，一門心思都放在孩子跟老公身上，也笑稱自己因此沒有朋友，這篇文章讓邱彰看了也震驚，先是評論道：「狄鶯真是太恐怖了！」，後又編輯貼文，直呼：「還好狄鶯不是我老母...」。

(中時電子報)