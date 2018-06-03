7018公尺！中國大陸超級鑽機完成首秀 創亞洲新紀錄

2018年06月03日 15:49 中時 楊家鑫

繼「神舟」上天、「蛟龍」下海之後，中國大陸在地球深部的探索又迎來歷史性突破。大陸官媒新華社3日報導稱，吉林大學主要承擔研發的「地殼一號」上萬公尺鑽機正式宣布完成「首秀」，完鑽井深7018公尺，創造了亞洲國家大陸科學鑽井新紀錄。成為繼俄羅斯和德國之後，世界上第3個擁有實施上萬公尺大陸鑽探計畫專用裝備和相關技術的國家。

大陸新華社3日報導指出，7018公尺深的松科二井，屬於松遼盆地白堊系國際大陸科學鑽探工程，是國際大陸科學鑽探計畫（ICDP）實施22年以來最深鑽井，也是全球首個鑽穿白堊紀陸相地層的科學鑽探井。

報導稱，這是中國入地工程的一項標誌性成就，將為地球深部探測提供關鍵技術和裝備，拓展松遼盆地深部葉岩氣、地熱能等清潔能源勘查開發的新空間，引領全球白堊紀陸相古氣候研究，顯著提升中國在地質歷史古氣候研究領域的國際影響力。

據悉，1970年代以來，很多發達國家陸續實施了多項科學鑽探計畫。具有代表性的有蘇聯柯拉半島12262公尺超深鑽，是目前世界上最深井；德國KTB超深鑽，9101公尺，排名第二。

報導稱，中國大陸於1996年2月與德國、美國等國家作為第一批成員，發起了國際大陸科學鑽探計畫。經過多年技術累積，松科二井於2014年開鑽，目前松科二井岩心已經全部採集完畢，這將會在研究白堊紀古氣候演變以及未來人類生存環境演化方面發揮關鍵作用。

此外，松科二井還揭示了松遼盆地形成的原因、過程和結果，為支撐大慶油田未來50年發展，保證中國能源安全提供了重要的資料支撐。

報導稱，下一步，中國科學家將繼續研發15000公尺國產超深鑽探裝備系列，做好超萬公尺大陸科學鑽探工程以及大型含油氣盆地科學鑽探工程的選址和實施工作。人類的征途不僅僅是星辰和大海，還有探索通向地球深處的隧道，更加貼近地聆聽地球母親的「心跳」。

(中時 )