7018公尺！中國大陸超級鑽機完成首秀 創亞洲新紀錄

友善列印
中時

繼「神舟」上天、「蛟龍」下海之後，中國大陸在地球深部的探索又迎來歷史性突破。大陸官媒新華社3日報導稱，吉林大學主要承擔研發的「地殼一號」上萬公尺鑽機正式宣布完成「首秀」，完鑽井深7018公尺，創造了亞洲國家大陸科學鑽井新紀錄。成為繼俄羅斯和德國之後，世界上第3個擁有實施上萬公尺大陸鑽探計畫專用裝備和相關技術的國家。

大陸新華社3日報導指出，7018公尺深的松科二井，屬於松遼盆地白堊系國際大陸科學鑽探工程，是國際大陸科學鑽探計畫（ICDP）實施22年以來最深鑽井，也是全球首個鑽穿白堊紀陸相地層的科學鑽探井。

報導稱，這是中國入地工程的一項標誌性成就，將為地球深部探測提供關鍵技術和裝備，拓展松遼盆地深部葉岩氣、地熱能等清潔能源勘查開發的新空間，引領全球白堊紀陸相古氣候研究，顯著提升中國在地質歷史古氣候研究領域的國際影響力。

據悉，1970年代以來，很多發達國家陸續實施了多項科學鑽探計畫。具有代表性的有蘇聯柯拉半島12262公尺超深鑽，是目前世界上最深井；德國KTB超深鑽，9101公尺，排名第二。

報導稱，中國大陸於1996年2月與德國、美國等國家作為第一批成員，發起了國際大陸科學鑽探計畫。經過多年技術累積，松科二井於2014年開鑽，目前松科二井岩心已經全部採集完畢，這將會在研究白堊紀古氣候演變以及未來人類生存環境演化方面發揮關鍵作用。

此外，松科二井還揭示了松遼盆地形成的原因、過程和結果，為支撐大慶油田未來50年發展，保證中國能源安全提供了重要的資料支撐。

報導稱，下一步，中國科學家將繼續研發15000公尺國產超深鑽探裝備系列，做好超萬公尺大陸科學鑽探工程以及大型含油氣盆地科學鑽探工程的選址和實施工作。人類的征途不僅僅是星辰和大海，還有探索通向地球深處的隧道，更加貼近地聆聽地球母親的「心跳」。

(中時 )

吳靖平任吉林省委常委、常務副省… 中美磋商聲明 美方若加徵關稅 所…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。