靈鷲山寂光寺開法筵 捐贈物資廣結善緣

寂光寺監院大良法師載送物資到宜蘭市宏仁老人中心。（靈鷲山教團提供）

友善列印
中時

靈鷲山教團祖庭位於礁溪龍潭湖畔的寂光寺開法筵，昨（2）日舉辦「地藏法會暨瑜伽燄口法會」，召請法界眾生聽聞佛法、皈依受戒，仰仗三寶加持力廣度普施，可以往生善趣、成就菩提。法會圓滿後，寂光寺監院大良法師廣結善緣，連夜載送物資到宜蘭市宏仁老人中心，度盡眾生方成佛的慈悲，讓人感動。

大良法師共捐贈250公斤的白米，和各類蔬果、麵食，老人中心也發了感謝狀給寂光寺，老人中心感恩靈鷲山教團經常關懷在地弱勢團體，適時伸出援手，拉他們一把，大良法師說，靈鷲山開山住持心道法師常教導我們要慈悲喜捨，也希望老人家平日多念佛，不退轉佛性，在佛法裡自在平安。

心道法師早年在宜蘭塚間修頭陀行，發願荷擔一切眾生苦難苦行，圓滿一切眾生心願，「寂光寺」是心道法師早期實修體證的重要行處，也是最早成立的修行道場，已成為靈鷲山四眾弟子「尋根之旅」的重要聖地。地藏法會從2日上午8時30分開始，鎮日持誦《地藏經》上、中、下卷，下午3時舉行瑜伽燄口施食法會，敬設美味齋食，由99歲月現老和尚主法，召請六道眾生前來聞法受食，悲心遍十方法界。

殊勝法筵進行到夜幕低垂，梵音唄誦聲在山水間共振共鳴，參與法會的功德主們手持法本專心持誦，以最虔敬心超薦祖先眷屬及冤親債主，藉由諸佛菩薩加被，令眾生領受莊嚴的佛陀教法，可謂冥陽兩利。

「地獄不空，誓不成佛。」地藏菩薩以堅毅不拔的廣大慈悲心，度脫三界六道一切眾生，是歷代大德特別推崇的菩薩，主法的大良法師說，地獄是三界中最苦的地方，菩薩發願到最苦的地方救度眾生，因為生生世世以來的眾生，都曾是我們累劫的父母，《地藏菩薩本願經》是一部孝經，記載地藏菩薩在多劫前，救度為不忍父母受苦，在地獄受苦的母親事蹟，所以舉辦地藏法會，由淨華法師帶領恭誦地藏經，殊勝莊嚴。

信眾說，能夠在此共修持咒念經，梵音繞耳、法喜充滿，非常殊勝，更顯無量功德。

(中時 )

台灣鬧人腦荒 港媒：72萬名精英… 量過血壓了嗎？ 收縮壓、舒張壓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。