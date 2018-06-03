靈鷲山寂光寺開法筵 捐贈物資廣結善緣

2018年06月03日 13:48 中時 王揚傑

靈鷲山教團祖庭位於礁溪龍潭湖畔的寂光寺開法筵，昨（2）日舉辦「地藏法會暨瑜伽燄口法會」，召請法界眾生聽聞佛法、皈依受戒，仰仗三寶加持力廣度普施，可以往生善趣、成就菩提。法會圓滿後，寂光寺監院大良法師廣結善緣，連夜載送物資到宜蘭市宏仁老人中心，度盡眾生方成佛的慈悲，讓人感動。

大良法師共捐贈250公斤的白米，和各類蔬果、麵食，老人中心也發了感謝狀給寂光寺，老人中心感恩靈鷲山教團經常關懷在地弱勢團體，適時伸出援手，拉他們一把，大良法師說，靈鷲山開山住持心道法師常教導我們要慈悲喜捨，也希望老人家平日多念佛，不退轉佛性，在佛法裡自在平安。

心道法師早年在宜蘭塚間修頭陀行，發願荷擔一切眾生苦難苦行，圓滿一切眾生心願，「寂光寺」是心道法師早期實修體證的重要行處，也是最早成立的修行道場，已成為靈鷲山四眾弟子「尋根之旅」的重要聖地。地藏法會從2日上午8時30分開始，鎮日持誦《地藏經》上、中、下卷，下午3時舉行瑜伽燄口施食法會，敬設美味齋食，由99歲月現老和尚主法，召請六道眾生前來聞法受食，悲心遍十方法界。

殊勝法筵進行到夜幕低垂，梵音唄誦聲在山水間共振共鳴，參與法會的功德主們手持法本專心持誦，以最虔敬心超薦祖先眷屬及冤親債主，藉由諸佛菩薩加被，令眾生領受莊嚴的佛陀教法，可謂冥陽兩利。

「地獄不空，誓不成佛。」地藏菩薩以堅毅不拔的廣大慈悲心，度脫三界六道一切眾生，是歷代大德特別推崇的菩薩，主法的大良法師說，地獄是三界中最苦的地方，菩薩發願到最苦的地方救度眾生，因為生生世世以來的眾生，都曾是我們累劫的父母，《地藏菩薩本願經》是一部孝經，記載地藏菩薩在多劫前，救度為不忍父母受苦，在地獄受苦的母親事蹟，所以舉辦地藏法會，由淨華法師帶領恭誦地藏經，殊勝莊嚴。

信眾說，能夠在此共修持咒念經，梵音繞耳、法喜充滿，非常殊勝，更顯無量功德。

(中時 )