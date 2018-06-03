NBA》杜蘭特G1沒打好？柯瑞：這很好笑

2018年06月03日 13:43 中時電子報 黃及人

面對外界質疑杜蘭特在總冠軍賽G1表現欠佳，柯瑞與勇士主帥科爾3日幫他喊冤，尤其是柯瑞把話說很重，「我們都是別人對我們期待下的受害者，有人說杜蘭特打很差，這種說法很好笑，那是因為你們給他的期望過高！」

其實扣除全場投22中8，含三分球投7中1的低迷手感，杜蘭特在G1進帳26分、9籃板、6助攻與3火鍋，失誤也僅1次，整體表現已算水準以上，只能說外界給予去年總冠軍賽MVP杜蘭特，自行提前設下過高的表現門檻。

「杜蘭特是個非常具有天賦的球員，當我們需要得分的時候，他就是我們最保險的安全閥，他更保持專注，」科爾3日在訓練後表示，「他很清楚自己在總冠軍賽G1表現並不出色，讓他更對即將來臨的G2充滿興奮感。」

就連杜蘭特也自我檢討，「我沒做出聰明的出手選擇，有些出手太過冒險，因為我自認會把球投進，我應該要做更好出手選擇。我從不擔心能不能投進，更該關心的是投籃選擇是否夠好，做好了這個，其他問題就能迎刃而解。」

「如何調整進攻節奏在於我自己，」杜蘭特說，「在這個球季例行賽與季後賽，我做得相當不錯，當然有些比賽我打得很掙扎，這僅是其中的一小部分，不過要想去感受每場比賽的不同，我認為要從比賽開始就保持專注。」

(中時電子報)