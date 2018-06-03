遭擊落「陣亡」30年 蘇聯飛行員奇蹟倖存只想回家

2018年06月03日 13:45 中時電子報 蔡萱

Невероятная история: В октябре 1987 года Су-17 Сергея Пантелюка бесследно пропал в афганской провинции Кунар, а спустя 30 лет летчик нашелся живым. Хронология последнего вылетаhttps://t.co/DAdXkbNRhz pic.twitter.com/TNkHPVHPkQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 2, 2018

一名蘇聯戰機飛行員於在上個世紀到阿富汗執行任務時遭到敵軍擊落，軍方也曾出動地面部隊進行營救任務，但在空手而歸之後認定該名飛行員已經陣亡。不過就在30年後的近日俄羅斯退伍軍人組織發現這名飛行員其實還活著，如今居於巴基斯坦，且他也稱目前最希望的事情就是可以回到俄羅斯的老家。

據俄羅斯《衛星網》報導，這次被發現原來還活著的飛行員，目前被認為是在1987年被派往阿富汗的潘特約克（Sergei Pantelyuk），當時他駕駛蘇-17戰機從阿富汗喀布爾北部的機場起飛後不久便被政府軍擊落。該機場如今已經成為美國軍事基地的一部分。

據統計在1979-1989年的阿富汗戰爭期間，共有125架蘇聯軍用飛機在阿富汗境內被擊落，直到蘇聯撤軍時，約有15000人陣亡、300人失蹤，此後又30多人被陸續找到且大部分回到了俄國生活。

雖然俄羅斯空降部隊退役軍人組織的主席沃斯特羅金（Valery Vostrotin）以安全因素為由，拒絕透露這次找到的飛行員的姓名，他僅稱這名飛行員想回到俄國，目前需要政府與外交上的合作，來助他返國。俄羅斯媒體稱，1987年只有一架蘇聯戰機在阿富汗被擊落，飛行員就是潘特約克。

目前潘特約克在俄羅斯的母親仍在世，他的女兒瑞里莎（Larisa Pantelyuk）在他失蹤時才1歲，如今也已經31歲，目前住在俄羅斯南部羅斯托夫。瑞里莎表示，母親在得知父親失蹤後，時常以淚洗面，至今也未再嫁，因為相信終會有與父親相聚的一天。

俄羅斯外交部以及俄國駐喀布爾大使館目前對此表示，還在查核潘特約克的身分。沃斯特羅金也稱阿富汗官方有因此事與俄羅斯空降部隊退役軍人組織聯絡。

(中時電子報)