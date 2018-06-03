假正妹真詐騙 脫魯夢碎男只能傻笑以對

35歲的林男在警方勸導下，才未依假正妹網友指示買遊戲點數，也接受自己被騙的事實。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時

35歲打零工維生的林姓男子日前被正妹主動加LINE好友，以為自己終於脫魯有望，對於正妹要求莫不言聽計從，見對方表示購買遊戲點數展現誠意後方能見面，便興沖沖到超商購買遊戲點數，超商店員視破報警，警方到場勸導他這是「假正妹真詐騙」手法，讓他只好摸著頭傻笑接受自己遇上詐騙集團的事實。

林男無正業，平日打零工為生，近日被一名暱稱為「貝貝交友」的正妹主動加LINE好友，雙方相談甚歡，讓他誤以為春天終於要來了，對「貝貝」百般討好，見對方要求購買1000元遊戲點數贈送才願見面，林男興沖沖趕到超商想要達成任務，警覺心強的超商店員發現其對於網路遊戲不熟悉卻要購買點數，且詢問時一直使用手機，懷疑林姓男子遇到詐騙，主動對林男關懷提問卻勸阻無效只好通知警方到場。

當時執行巡邏勤務的台中市警察局第三分局東區分駐所警員林志明、林茂英、張唯琳日到場後超商店員指著一名男子向員警說：「他應該是(被)詐騙啦！」

在了解狀況後，員警開門見山對林男說這就是常見的「正妹照片＋強調照片是本人＋買點數後見面＝假交友真詐騙」詐騙手法，林姓男子卻隨即反駁「這個不是啦」，又笑而不語似乎還不相信，員警只好上網搜尋相關詐騙案例佐證，林男總算收起手機，打消購買點數的念頭，接受自己真的遇上詐騙集團。

員警也向林姓男子表示1000元金額雖然不多，卻也是一日辛苦所得，與其購買點數給詐騙集團，倒不如捐給需要的人更有意義，如夢初醒的林男摸著頭傻笑回應：「我知道了啦！」

(中時 )

自投羅網！ 毒犯上派出所問路飄… 海陸姪兒慘遭誤殺 叔叔爆氣帶鄉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。