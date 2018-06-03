假正妹真詐騙 脫魯夢碎男只能傻笑以對

2018年06月03日 14:02 中時 馮惠宜

35歲打零工維生的林姓男子日前被正妹主動加LINE好友，以為自己終於脫魯有望，對於正妹要求莫不言聽計從，見對方表示購買遊戲點數展現誠意後方能見面，便興沖沖到超商購買遊戲點數，超商店員視破報警，警方到場勸導他這是「假正妹真詐騙」手法，讓他只好摸著頭傻笑接受自己遇上詐騙集團的事實。

林男無正業，平日打零工為生，近日被一名暱稱為「貝貝交友」的正妹主動加LINE好友，雙方相談甚歡，讓他誤以為春天終於要來了，對「貝貝」百般討好，見對方要求購買1000元遊戲點數贈送才願見面，林男興沖沖趕到超商想要達成任務，警覺心強的超商店員發現其對於網路遊戲不熟悉卻要購買點數，且詢問時一直使用手機，懷疑林姓男子遇到詐騙，主動對林男關懷提問卻勸阻無效只好通知警方到場。

當時執行巡邏勤務的台中市警察局第三分局東區分駐所警員林志明、林茂英、張唯琳日到場後超商店員指著一名男子向員警說：「他應該是(被)詐騙啦！」

在了解狀況後，員警開門見山對林男說這就是常見的「正妹照片＋強調照片是本人＋買點數後見面＝假交友真詐騙」詐騙手法，林姓男子卻隨即反駁「這個不是啦」，又笑而不語似乎還不相信，員警只好上網搜尋相關詐騙案例佐證，林男總算收起手機，打消購買點數的念頭，接受自己真的遇上詐騙集團。

員警也向林姓男子表示1000元金額雖然不多，卻也是一日辛苦所得，與其購買點數給詐騙集團，倒不如捐給需要的人更有意義，如夢初醒的林男摸著頭傻笑回應：「我知道了啦！」

(中時 )