量過血壓了嗎？ 收縮壓、舒張壓差距大中風機率增

2018年06月03日 14:11 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

明明睡得安穩，也吃得健康，還不忘每天吞顆維他命，為什麼還是經常覺得累、呵欠連連？如果你一直找不出什麼原因讓你這麼累，試試量個血壓吧！國外研究發現，若是血壓太低可能是讓你失去活力、提不起勁的罪魁禍首。

血壓應該這麼量

量血壓之前，建議先休息5分鐘，保持心情平靜，並注意：不交談、不憋尿、不翹腳、壓脈帶不低於心臟、挽袖、腰部挺直、腳底自然垂放，量測血壓後應做紀錄。

但量了血壓，你知道這些數值代表什麼、是否在標準值嗎？衛福部指出，血壓會依年齡、情緒、活動狀況或疾病而有所變動，非固定不動之數值。一般而言，血壓正常值為120/80mmHg，120mmHg是收縮壓，指心臟收縮時的血壓；80mmHg是舒張壓，指心臟舒張時的血壓，收縮壓和舒張壓一樣重要。

如果血壓範圍在120/80-140/90 mm/Hg之間，為高血壓前期，表示較有可能發展成為高血壓，建議應立即改善生活型態，並養成每天量血壓的習慣，尋求醫療人員評估後續血壓變化情形。

若血壓超過140/90 mm/Hg，建議應與醫師討論如何追蹤及是否治療。

(圖片來源：康健雜誌)

血壓過低過高都不好

●低血壓

血壓低除了容易暈眩、疲勞之外，另一個潛在危險是損害老年人的認知功能，增加日後罹患失智症的機率。

紐約愛因斯坦醫學院的老化研究發現，75歲以上老年人的舒張壓每降低10mmHg，得到失智症的風險就增高大約20％，舒張壓太低尤其和阿玆海默症有關；老年人如果持續性低血壓達2年，未來發展成失智症的機率最高。

也有研究指出，低血壓和「慢性疲勞症候群」（chronicfatiguesyndrome，CFS）有關，有這個問題的人如果久站、待在悶熱的環境，或運動比較激烈時，血壓經常會突然掉下來。研究人員並發現，如果讓這些人的血壓維持正常、不偏低，他們「慢性疲勞」的症狀就會減輕，甚至消失。

(圖片來源：康健雜誌)

●高血壓

中華民國心臟基金會執行長葉森洲教授表示，高血壓典型徵兆為頭頸之間緊繃、頭部有沉重感以及易疲倦，但大部分患者罹患高血壓時沒有特別明顯的徵兆，往往等到併發嚴重疾病如：腦中風、心肌梗塞、心臟衰竭及腎臟病等的疾病後才發現。

副執行長葉宏一教授指出，高血壓的好發族群以往以65歲以上老年人居多，但近年來年輕族群因為外食機率高吃重鹹、不運動造成肥胖（體重每增加1公斤血壓值上升1mmHg），使得高血壓有年輕化趨勢。

根據國健署調查顯示 國內18-39歲年輕人的高血壓盛行率為4.7％，亦即平均約每21個人就有1個人患有高血壓，估計18-39歲的國人有超過36萬人罹患高血壓，且根據調查，更有七成的青壯年不知道自己有高血壓！

收縮壓、舒張壓差距大，中風機率增

另外，年紀較大的人也要注意舒張壓低但收縮壓高高低低的情況，因為隨著年紀，血管彈性愈來愈差，舒張壓也會愈來愈低，當舒張壓和收縮壓的差距愈大，代表動脈硬化的程度愈大，振興醫院心臟內科主治醫師陳冠群指出，多運動可以改善血管彈性，減緩動脈硬化的速度，降低中風風險。

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(中時電子報)