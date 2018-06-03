巧聖仙師2525週年誕辰 林佳龍推崇魯班公創客精神

2018年06月03日 14:27 中時 王文吉

與會貴賓完成巧聖仙師誕辰祭典，一同於仙師廟前合影留念。（王文吉攝）

巧聖仙師魯班公2525週年誕辰典禮3日在台中東勢巧聖仙師祖廟舉辦，市長林佳龍擔任初獻禮主祭官，依古禮向魯班公敬獻，表達崇高敬意。他致詞時表示，市府舉辦「巧聖仙師文化祭」邁入第3年，獲選為行政院客庄12大節慶之一，今日盛大舉行魯班公誕辰祭祀，除見證先民開發的歷史，也發揚「匠師文化」精神。

林佳龍等人穿上古裝禮服，依古禮向魯班公獻上爵、檀香、鮮花、圭、璧、帛等祭品，表達對仙師崇高的敬意，儀式莊嚴隆重。行政院客委會副主委楊長鎮、台中市副市長張光瑤、民政局長游湧志、勞工局長黃荷婷、市府客委會主委劉宏基、東勢區長徐佩鈴及市議員蔡成圭、蘇慶雲、翁美春等人皆到場觀禮。

林佳龍表示，過去客家人開發山城，包括木業、漆工藝、家具等與營建業有關的行業，都奉魯班公為匠師文化祖師爺，東勢巧聖仙師廟已分靈至全世界。市府主辦的巧聖仙師文化祭邁入第3屆，也獲選為行政院客庄12大節慶之一，今日盛大舉行魯班公誕辰祭祀，見證先民開發的歷史，邀請全民一同參與。

林佳龍還提到，目前政府推動「技職再造、產學合作」，市府也提倡「創客教育」，這可溯源至巧聖仙師巧手創作的匠師文化精神。此外，台中正積極申辦2022世界設計之都，今年8月也將舉辦台灣設計展，藉此可望提升宜居城市的生活品質，打造台中成為盛會城市。

位於東勢的巧聖仙師開基祖廟又稱「匠館」，為全台最早奉祀魯班公的廟宇，建廟200多年來，已分靈全世界。廟方表示，魯班公為春秋時期魯國人，相傳祂發明許多工具，其中墨斗、圓規與角尺，對建築及木工，貢獻卓著。典禮結束後，廟方發放300份巧聖仙師紀念幣，讓參禮者分得福氣，追念巧聖仙師遺風。

(中時 )