2018年06月03日 14:37 中時電子報 黃詩淳 /綜合報導 /綜合報導

范范一句祝福,意外被網友批評。(圖/翻攝自IG)

14日是小S生日,不過她因為要和阿雅出遠門14天,所以當天人不在台灣,因此老公許雅鈞堅持要提前慶生,她開心PO出閃照,甜喊「謝謝老公」,好友范范也留言祝福,不過卻反遭網友砲轟。

小S昨(2日)提前慶生,公公婆婆和媽媽都到場,雖然是老公堅持要幫她慶生,但還是讓她非常高興,「本來覺得慶生好多餘,但一群你愛的,跟愛你的人聚在一起,還是很開心,謝謝老公!」而素顏的小S甜靠老公,衣服有點低胸,小露雪白酥胸,雖然穿著相當居家,依舊難掩明星氣質,被讚好美、好幸福。

而好友范范也用英文留言祝福「Happy birthday dear~have the greatest time there in Africa!!!love you」,卻被部分網友批她幹嘛劇透,認為小S也沒說自己要去哪,就這樣被她說出來,直言「范范真是爆料王」,不過也有人緩頰,認為她只說了非洲,也沒說去哪個國家,應該沒這麼嚴重。

