磋商有進展！美若執意加徵關稅 陸警告貿易談判都沒用

美國商務部長羅斯抵達北京釣魚台國賓館進行貿易談判。(圖/美聯社)

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中時電子報

中美貿易戰究竟打不打的變數再增！美國在和中國大陸發表聯合聲明稱不打貿易戰後，美國總統川普突然在29日晚間，決定對從中國大陸進口價值500億美元的商品加徵25%的關稅。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在2、3日兩日率團抵達北京，與大陸國務院副總理劉鶴率領的經貿團隊談判。會後中國大陸警告如果美國執意執行包括加徵關稅等貿易制裁措施，中美談判達成的所有成果都將不會生效。

據陸官媒《新華社》報導，大陸國務院副總理劉鶴帶領中方團隊與美國商務部長羅斯，在2-3日帶領團隊在北京就中美經貿問題進行磋商。雙方就落實之前在華盛頓達成的共識進行了良好溝通，取得了積極的、具體的進展，相關細節有待雙方最終確認。

聲明中也稱中國大陸願意從包括美國在內的世界各國增加進口，這對兩國人民和全世界都有益處。但中美達成的成果都應基於雙方相向而行、不打貿易戰的前提。如果美國執意要執行包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。

白宮在上個月28日突然推翻兩周前和中國的不互加關稅的決定，稱川普決定對價值500億美元從中國進口的包括高科技及與「中國製造2025」相關的產品徵收25%關稅，最終徵稅名單將在6月15日宣佈。

(中時電子報)

文章來源：中方就中美經貿磋商發表聲明

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