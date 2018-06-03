影》大陸兒童改編版《中國話》MV一夕走紅

2018年06月03日 15:04 中時電子報 喻華德

據《廣州日報》2日報導，6月1日為國際兒童節(中華民國兒童節為4月4日)，當日騰訊視頻發布「小戲骨」公益特別版MV《中國話》。這首萌娃齊唱中國話、致敬中華傳統文化的MV，在不到一天的時間播放量超過千萬，掀起了熱議。

「小戲骨」公益特別版MV《中國話》

據百度百科資訊，「老戲骨」是香港方言，指演藝精湛的影視戲劇老演員，形態風流，演戲惟妙惟肖，演什麼像什麼。《小戲骨》則是湖南廣播電視臺「潘禮平團隊」的節目品牌。 是中國大陸首創「小孩演大劇」，「演經典、學經典」的節目模式，所有演員都是6至12歲的兒童。一群9年級的小朋友有模有樣地表演經典影視作品中的經典人物，讓人耳目一新。

目前為止已拍攝《小戲骨焦裕祿》、《小戲骨劉三姐》、《小戲骨補鍋》、《小戲骨洪湖赤衛隊》、《小戲骨三笑尋親記》、《小戲骨之白毛女》、《小戲骨白蛇傳》、《小戲骨花木蘭》、《小戲骨紅孩兒》、《小戲骨我要當紅軍》、《小戲骨之放開那三國》和《小戲骨紅樓夢之劉姥姥進大觀園》 、《小戲骨包青天之秦香蓮與陳世美》、《小戲骨水滸傳》等作品。

小戲骨版的《中國話》創新地與中華傳統文化相結合，在歌詞中加入了更多中國元素，從中國節、中國菜，唱到四大名著、傳統典故，副歌部分的「愛吃中國菜，說中國話，生是中國娃，愛中國的文化」更是朗朗上口，可謂寓教於樂。

MV裡10名小戲骨穿著劇中的代表性服飾，從寶玉、黛玉、寶釵、王熙鳳、林沖再到包青天、許仕林、花木蘭、金翠蓮、李紈等，一起組團唱跳《中國話》。不少網友表示，這則影片內容在喚起兒時記憶的同時，也讓人倍感強烈的民族自豪感。

據維基百科資訊，原始的《中國話》是偶像團體S.H.E.在民國96年《Play》專輯中的作品，由大陸創作人鄭楠作曲，並和作詞人施人誠共同填詞的歌曲。在2008年北京奧運會期間，該歌曲也作為男子跳水比賽賽場的背景音樂使用。

(中時電子報)