花蓮日據檢察長宿舍啟用 老檢察長回娘家追憶

2018年06月03日 15:10 中時 許家寧

縣長傅崐萁（左三）與前縣長王慶豐（右一）與現、前任花檢署檢察長一起重啟舊宿舍大門。（許家寧攝）

最後一任住過「檢察長宿舍」的檢察長陳木泉與妻詹雲受邀回娘家（許家寧攝）

花蓮檢察長宿舍歷經兩年修復，正式完工啟用。（許家寧攝）

檢察長宿舍格局方正，屋內擺飾相當古樸。（許家寧攝）

檢察長宿舍的接待室融入西式風格，設計有牛眼窗與吊燈。（許家寧攝）

1996年檢察長新官舍落成後，舊宿舍閒置荒廢多年。（許家寧翻攝）

擁有82年歷史的花蓮縣定古蹟「檢察長宿舍」，歷經6年研究、修復，3日正式揭牌啟用，花蓮地檢署前檢察長陳木泉受邀回娘家，睽違25年再次踏進昔日住所，8旬的陳木泉夫婦滿是笑容，仔細回味屋內擺設，欣慰縣府投入古蹟修復，重現當年宿舍原貌。

日據時期台灣總督府台北地方法院在1936年成立花蓮港支部暨檢察局，並於三民街與節約街交叉口興建占地316坪、建物面積48坪的和洋式木造官舍，作為檢察長居住之用，光復後前後共居住過20任檢察長，直到1993年新建官舍完工後功成身退。

舊宿舍隨著最後一任住在此的檢察長陳木泉搬遷後閒置荒廢多年，2008年花蓮縣府指定為縣定古蹟，撥款進行研究調查及規畫，2年前更獲花東基金挹注2670萬元進古蹟修復，建築團隊按照傳統工法，完成建築原有結構的修復及仿作。

縣長傅崐萁今與花蓮高分檢檢察長林朝松、花署察長黃和村及前檢察長陳木泉、張金塗，手持鑰匙共同重啟舊宿舍大門，走進大門除有傳統日式玄關、長廊等和室外，也處處融入西方元素，像巴洛克風格的牛眼窗與幾何雕刻門柱，以及掛有明亮吊燈的接待室。

短暫住過「檢察長宿舍」的陳木泉，雖已屆8旬高齡仍偕同妻子詹雲從高雄回娘家見證建築落成，兩人走進官舍內四處回味，笑說「修復得比以前更好。」也感謝縣府將舊宿舍列入古蹟，並投入心力整建，對於地方歷史文化與司法發展極具貢獻。

傅崐萁表示，花蓮檢察機關扮演社會中重要的安定力量，「檢察長宿舍」是見證日據時期花東地區最高司法機關「台北地方法院花蓮港支部」的歷史證據，民眾不必舟車勞頓、耗費金錢，來往宜蘭、台北進行訴訟，是一座不可多得的文化資產。

(中時 )