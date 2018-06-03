跳電原因找到了？台電降壓供電曾跌破安全值

2018年06月03日 15:01 中時電子報 余弦妙 、陳怡如 、陳怡如

全台頻傳跳電，外界將矛頭指向台電因電力吃緊降壓供電，但台電堅稱降壓都在3%的合理範圍內，即不低於106.7伏特的下限，但據了解，台電提供給行政院的資料中，日前電壓曾一度跌破安全範圍，引發跳電。

根據台灣的額定供電電壓，電壓必須維持在110伏特的標準，但因考量電壓會上下震盪，因此有增減3%的安全裕度（範圍），意即電壓在106.7至113.3伏特的範圍內都是安全的。

但據透露，台電提供給政院的資料中，近日曾有一次降壓至108伏特，但卻跌破106.7伏特的安全裕度，導致跳電。

清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸說，電壓訂有安全裕度，主要是供電時電壓不是一直線，會上下震盪，這是自然情況，但台電竟在用電量吃緊時人為降壓，降壓後，電壓還是會上下震盪，一不小心就會跳到安全範圍外，引發饋線跳脫，進而跳電。

葉宗洸表示，台電內部也知道這個問題，因此都在小區域內實施降壓，不敢在全電網進行，所以最近的跳電都是小區域的。

葉宗洸說，台電指降壓在安全裕度內不會對電力設備或電器用品造成傷害，但經常性的電壓變換勢必會造成設備加速老化，舉例來說就像日本的電壓是100伏特，台灣是110伏特，從日本帶回來的電器不是不能用，但因電壓不同，電器會加速報銷。

台電發言人徐造華說，沒有聽說電壓曾跌到安全範圍外，電壓降壓都是在電力備轉容量率太低，且短時間內有大量用電需要求或機組故障時才會採用，是非常態、小幅度的降壓，實施時間都很短暫。

對於降壓到108伏特後，電壓若自然震盪，是否有可能跌到安全裕度以下，徐造華說，若是電壓的自然波動，升或降的幅度都很小，不太可能超過安全範圍。

(中時電子報)