繡球花開超級夢幻 杉林溪清涼一夏

2018年06月03日 15:40 中時 沈揮勝

杉林溪栽植繡球花逾萬株，花色多變，至少擁有12個品系。（沈揮勝攝）

淡綠色、粉紅色，各品系花色多變。（沈揮勝攝）

花卉中心集中展示。（沈揮勝攝）

木屋住房客，門前興奮自拍。（沈揮勝攝）

路過遊客佇足流連。（沈揮勝攝）

松瀧岩瀑布景觀讓人難忘。（沈揮勝攝）

巨大的台灣杜鵑樹林下，景致美得讓人陶醉；別懷疑，這些巨木是台灣原生種的喬木型杜鵑「台灣杜鵑」，它們的花朵很漂亮，花期半個月前才剛過。（沈揮勝攝）

杉林溪之喬木型「台灣杜鵑」的花期剛過；此為昔日所攝，想一睹丰采，要等明年四或五月。（沈揮勝攝）

高溫酷暑，仲夏何處去？南投縣杉林溪森林生態園區，位處標高1600公尺之中海拔山區，且為國內罕見之高山瀑布群集之地，此刻起到八月上旬逾萬株的繡球花開滿山谷，清涼加上夢幻，又逢高山紋螢賞螢季，堪稱是夏季徜徉山水的人間仙境。

杉林溪自然教育中心館長江華章、導覽老師劉威良指出，杉林溪栽有上萬棵繡球花，主要分布在木屋區、生態教育中心、松瀧岩瀑布附近溪谷，以及花卉中心、藥草植物園，六月上旬到七月底是精華期，有些區塊滿坑滿谷，壯觀極了！

這些繡球花經過長期授粉繁衍，目前可概分為12個品系，花色從紅、白、綠、粉色到紫、藍系列，甚至出現花瓣鑲邊的特殊變異品種，美麗、夢幻，讓人心醉。

杉林溪瀑布多，夏季豐水期負離子測試值高達12萬至18萬ion/立方公分，夏季沐浴超高密度的瀑布負離子，享受潔淨清新的空氣，觀賞溪流、雲霧等景觀，營造出清幽、靜謐、涼爽的氛圍，徜徉恬靜怡然的山水情境，猶如置身仙境。

杉林溪夏夜除了賞螢活動，園區另規畫星空解說與天文望遠鏡觀察體驗活動，欣賞夏天最璀璨亮麗的銀河，及兩端的牛郎與織女星；透過大型天文望遠鏡，認識天秤、天蠍、射手等星座，觀察土星環與木星紋，是知性旅遊與避暑絕佳場域。

(中時 )