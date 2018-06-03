戲水旺季啟動防溺 林佳龍視察船艇救援演練

2018年06月03日 15:12 中時 王文吉

台中市長林佳龍（右二）前往軟埤仔溪花語水道，視察船艇救援演練，（王文吉攝）

台中市龍舟錦標賽3日在豐原區軟埤仔溪花語水道進行第2天賽程，除有競速組決賽外，還有32隊挑戰龍舟拔河，吸引上千民眾駐足兩岸爭睹，熱鬧非凡。台中市消防局3日也在同一水域舉辦水域安全宣導及船艇救援演練，市長林佳龍特別前往視察，盼在暑假前加強民眾水域安全教育。

為提升水上救援效率，台中市消防局舉行船艇救援演練，項目包括船艇執行急流救援、靠岸O、S、Z字型駕駛法、危險流域辨識及閃避、淺流域駕駛技巧、IRB救援法操作要領與器材運用等。林佳龍在消防局長蕭煥章、運動局長王慶堂陪同下到場視察，肯定演練圓滿達成。

林佳龍也向消防弟兄精神喊話，指示他們加強危險水域巡查與宣導，同時也向市民推廣安全的水上活動，提升民眾防溺自救觀念。林佳龍還說，軟埤仔溪為台中花博展區之一，由水利局利用水閘門打造景觀湖，水流平緩，相較野溪安全許多，許多水域活動都可在此進行。

為讓市民度過安全健康的夏天，消防局將要求各級學校在暑假前加強水域安全教育，對於全市多處危險水域，也將加強執行聯合稽查與勸導，提醒市民勿前往從事水上活動。運動局指出，台中市水上救生委員會將陸續針對各級學校及游泳池辦理共20場水域自救觀摩教學。

(中時 )