吳敦義陪吃肉燥飯 韓國瑜強調：用愛選舉

2018年06月03日 15:34 中時 劉宥廷 、 王錦河

國民黨主席吳敦義（前排左）3日南下高雄，請黨內市長參選人韓國瑜（前排左二）和市議員參選人吃肉燥飯，為眾人助選加油。（王錦河攝）

國民黨主席吳敦義（中）3日南下高雄，請黨內市長參選人韓國瑜（前排右）和市議員參選人吃肉燥飯，為眾人助選加油，並一同品嘗價格崩跌的香蕉和鳳梨，為農產品促銷。（王錦河攝）

國民黨主席吳敦義（前排左）3日南下高雄，請黨內市長參選人韓國瑜（前排右）和市議員參選人吃肉燥飯，為眾人助選加油，並一同品嘗價格崩跌的香蕉和鳳梨，為農產品促銷，兩人不時交換意見。（王錦河攝）

國民黨主席吳敦義3日南下高雄為該黨高雄市長參選人韓國瑜造勢，他們在鳳山知名肉燥飯店用午餐，飯後還搭配香蕉、鳳梨，痛批政府不重視農產品價格低落，農民苦不堪言；韓則自評與對手陳其邁選情是五五波，強調「我是黨弱人強，陳其邁是黨強人弱！」他會用愛選舉，贏得選民認同。

吳敦義在韓國瑜、高雄前縣長楊秋興、高市前議長許崑源陪同到鳳山一家賣肉燥飯的店吃肉燥飯配虱目魚肚，吸引不少用餐民眾圍觀，有些民眾還大喊「加油、力挺」。

吳指出，兩岸如能維持穩定發展，政府不要做清算鬥爭，大家來拚經濟，陸客就會來，否則陸客不來，許多飯店、遊覽車生意不佳，連夜市生意都不好，花蓮、台東也是叫苦連天，如今，農民辛苦栽種的農產品賣價連成本都不如，希望民政黨政府行行好，先拚經濟。

吳說，國民黨2014年至2016年歷經地方與總統選舉挫敗，與民進黨政治清算，財務困難，民進黨喊用愛發電，國民黨只能用愛選舉，只要選民愛韓國瑜，一定可贏得選戰。韓國瑜自評選情，認為民進黨執政握有資源，所以陳其邁是黨強人弱，他則是黨弱人強，會用愛跑選舉，提出振興經濟策略，吸引選民認同。

(中時 )

吳敦義(前排中)說，國民黨2014年至2016年歷經地方與總統選舉挫敗，與民進黨政治清算，財務困難，民進黨喊用愛發電，國民黨只能用愛選舉，只要選民愛韓國瑜，一定可贏得選戰。韓國瑜自評選情，認為民進黨執政握有資源，所以陳其邁是黨強人弱，他則是黨弱人強，會用愛跑選舉，提出振興經濟策略，吸引選民認同。(劉宥廷攝)