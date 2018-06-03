女藝術家的烈愛 米拉拉用音符揮灑演出

2018年06月03日 15:35 中時 趙靜瑜

已故舞蹈家羅曼菲合作十年的舞作配樂家米拉拉(本名林慧玲)換腎罹癌重生，新作《揮灑烈愛》跨界際音樂劇展現舞蹈家羅曼菲、作家張愛玲、雕塑家卡蜜兒、詩人艾蜜莉、畫家芙烈達以及藝術家草間彌生愛與痛的女性靈魂。

米拉拉說，這次她把6名女神還原成女人，用音樂讓為愛受苦的靈魂傳達對生命的吶喊，「我自己經歷很多情感的挫折，我也歷經病痛折磨，但我知道，不要太快放棄對生命的想像，有一些力量一定存在。」米拉拉表示，這幾位創作女人，每一位都沒有輕易被擊垮，希望用這6個故事組成的音樂會說出女性溫柔卻堅毅的獨特魅力，獻給所有勇敢愛的女人們。

從小就喜歡音樂，米拉拉19歲那年從歌謠大賽屢次獲獎展開創作生涯，曾為孟庭葦、秀蘭瑪雅等等寫歌，也為蔡振南《空笑夢》、蘇芮《花若離枝》擔任編曲，有著豐富劇場與影像配樂經驗的她，也為已故舞蹈家羅曼菲擔任舞作配樂，超過十年，兩人成為無話不談的好友，「她的生命，給我很多啟示。」

羅曼菲在2002年罹癌後所創作的舞蹈作品《蘆葦地帶》，請來了米拉拉擔任舞蹈配樂，共同譜寫《青春之歌》，刻畫了世事恆常又無常的感傷感嘆。米拉拉回憶，羅曼菲在病危的那段時間，已常常神智不清，「卻堅持要到中山堂去看為南管演奏家王心心編的舞，我很感動，她讓我們知道，不要太快放棄對生命的想像。」

羅曼菲罹癌的那段期間，米拉拉自己也生了病，腎衰竭，「曼菲病危的那天，我請朋友送我到醫院外，我人來了，但我沒有辦法進去。」那天米拉拉的血壓高到近兩百。後來米拉拉移植了腎臟，保住一命。和腎衰竭奮戰之後，兩年前米拉拉罹患了癌症，「移植器官的病人，罹癌的比例很高。」米拉拉說，幸好這個癌症沒有擴散，手術之後總算脫離危險。

住在醫院那段期間，米拉拉把琴搬進醫院，每天創作，「靈感來了，我就推著點滴架跳舞，失眠的夜晚，我就寫文案。」經歷這一些，米拉拉說，「你的心怎麼想，事情就會怎麼去，只要珍惜當下，一切都會變得簡單。」

「揮灑烈愛」以跨界音樂會型式上演，由米拉拉攜手11名音樂家一起演出，邀集電影導演陳懷恩、舞者謝明霏等擔任影像與縣場演出鋪陳，讓不同時空在舞台來回穿梭，重新詮釋女性藝術家在創作歷程與個人際遇之後的熱情與勇氣。音樂會將於6月27、28日兩天演出，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )