吃香菜能清除體內重金屬？ 譚敦慈提醒這些人要小心

2018年06月03日 15:42 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

香菜，又稱芫荽，中世紀時，歐洲人經常用香菜葉與種籽來掩蓋肉品的腐爛味，一直到現在，他們仍會用香菜種籽入菜與酒品當中。亞洲人則偏好用香菜葉增添風味，泰國菜、越南菜也常看到香菜蹤影。在西藏長大的預防醫學醫師洛桑加參表示，藏醫始終相信「有毒就有藥」，令西醫頭痛的重金屬之毒，菜市場很容易買到的香菜，其實就像一種解藥，現在學界已知，若持續攝取香菜一段時間，即能清除心、肝、肺、腎與消化道裡的有毒重金屬。

從營養學觀點來看，香菜也富含營養價值，含維生素C、胡蘿蔔素、維生素B1、B2等，同時還含有豐富的礦物質，如鈣、鐵、磷、鎂等。它所含的維生素C每100克高達63毫克，超過桃、梨和蘋果含量，也比蕃茄多三倍；胡蘿蔔素也比蕃茄、菜豆、黃瓜等高出10倍之多。

把香菜剁碎搭配喜愛的食材打成醬料，是個不敢吃但又想得到營養素的好辦法。圖片來源：shutterstock)

香菜汁別輕易食用

網路上流傳將香菜打汁有助排毒，對此，林口長庚臨床毒物科實驗室護理師譚敦慈強調，「香菜這類深綠色蔬菜因使用氮肥栽種，多含有硝酸鹽，鉀離子又高，不建議熬成香菜汁喝，尤其腎臟病人更要小心。」臨床上她還曾碰過，洗腎病人每天喝一杯香菜汁，結果喝到心臟麻痺送醫急救。

洛桑醫師也表示，香菜打汁內含精油成分過高，直接喝的話，身體恐怕無法負荷這麼強的效力，而且也不好喝，最好搭配像蘋果、檸檬、鳳梨、白菜等，一起打成蔬果汁。此外，洛桑醫師建議，要使香菜發揮食療價值，只吃菜餚裝飾用的一兩片小葉子是不夠的，每次至少能吃一兩株新鮮香菜，但也不要過量，當成一般的蔬菜搭配食材烹調即可。

譚敦慈建議，將香菜買回來後，拿出一餐要使用的份量，將根部切掉，先用流動清水涮洗過，然後用滾水簡單燙一下再泡冰水，這樣香菜就不會爛爛的。燙過的香菜可做湯底，適合熬成牛肉湯或海鮮湯。也或者可以試著將香菜變成主要的食材而不是只當配料，因為其富含葉酸，切碎包成香菜水餃就是個好方法。

香菜有人愛有人怕，但正確食用卻有食療效果。圖片來源：shutterstock

基因決定誰不喜歡香菜? 試試看這樣吃

香菜的英文「coriander」是源字希臘文的「korion」，意思就是「蟲」。的確，對不喜歡香菜的人來說，簡直沒辦法想像怎麼有人能夠吃下這樣的食物，甚至有人在網路上成立了「反香菜社團」。研究顯示，若染色體具有OR6A2嗅覺受器基因的人，吃香菜時會覺得它所含的醛類，嘗起來有蟲、泥土甚至是肥皂的味道，其他的人就感受不到這種氣味，自然就當成一般食材不會介意。

如果實在不喜歡香菜的味道，卻想要沾點解毒的好處，日本研究提示，將香菜切碎能加速分解它葉子上所含的醛類物質，使特有的香氣消失，就會比較易於入口。譚敦慈建議，把香菜切碎，加點酪梨、番茄、洋蔥，一點檸檬汁，用果汁機打成酪梨莎莎醬，就很美味。

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(中時電子報)