加油等等！ 汽、柴油價格降價0.4元

2018年06月03日 15:35 工商 彭暄貽

受到石油輸出國組織(OPEC)及俄羅斯等產油國減產議題，及義大利政治動盪等因素影響，促使國際油價上下震盪；中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格每公升各降價0.4元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.9元。

此外，台塑化4日(週一)凌晨01:00開始，92無鉛汽油零售參考價28.8元/公升、95+無鉛汽油30.2元/公升、98無鉛汽油32.3元/公升，至於超級柴油則為26.6元/公升。

中油表示，依浮動油價機制計算，本週95無鉛汽油應調零售價為30.4元，超過30元，依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，由中油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.1元，各種無鉛汽油及超級柴油實調零售價，與上週公告零售價比，各調降0.4元。

美國油品庫存意外增加且美國原油產量續創新高，紐約商業交易所（NYMEX）7月原油期貨5月31日收盤下跌1.17美元，成為每桶67.04美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌0.14美元，每桶77.56美元。

短短五個交易日來，西德州中級原油期貨從每桶72美元、跌至67美元。布蘭特原油期貨也從80.50美，跌至78美元。

分析師指出，目前油市略為受到避險情緒干擾。貿易戰和歐盟解體疑慮，挑起避險情緒，推升美元；美元轉強不利以美元計價的原物料，損害原油買氣。

不過，西德州原油期貨是美國的油價基準，布蘭特則是國際油價基準，兩這價差不斷提高，代表頁岩油產區的管線壅塞問題，日益惡化。頁岩油輸出管線爆滿，美國原油出口很難大幅提高。市場推估，油價應維持70~80美元區間波動。

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