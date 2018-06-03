吳音寧爭議不斷 丁守中：當市長馬上換掉

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北農總經理吳音寧爭議不斷，台北市長柯文哲稱吳是一個「誤闖叢林的小白兔」，國民黨台北市長參選人丁守中3日說，吳的能力是最大問題，如果他當市長就會馬上把吳換掉，哪有這麼高薪的實習生，浪費這麼重要的職位。

丁守中今天下午出席「全民幸福政黨大聯盟」造勢活動，對於北市府打算把冷氣列為中小學教室必要設備，丁守中說，他在基層座談，台北天氣很熱，為加強學童學習環境，冷氣應該是必要的設施，他會支持。

不過，對於柯文哲未把吳音寧換掉，丁守中說，吳最大問題是能力問題，如果他當市長就會馬上把吳換掉，根本沒有能力處理農產行銷，本來農委會已經讓柯文哲換人，柯卻又要北農董事長、北市副市長陳景峻力挺，現在出狀況，又說沒有能力問題，只是誤闖叢林的小白兔，哪有這麼高薪的實習生？浪費這麼重要的職位。

至於網紅「館長」稱讚柯文哲是還債一哥，丁守中認為，前市長郝龍斌8年還的更多，把健保費積欠的錢都還了，任內還有很多結餘累積下來，加上地價稅大幅提升、BOT有一些收入，讓柯文哲有很多資產，最重要的是，柯沒有新的重大建設，基礎建設都不做，拚命省錢把北市競爭力、塞車做為代價是不可取的，有很多假象存在。

由於柯文哲今晚也會參加「全民幸福政黨大聯盟」活動，似乎是搶同樣的選票？丁守中強調，選舉就是票票必爭，大家都有權力，他就是努力接觸各團體社團，各項活動都會參加，會不會擔心和柯互搶票，讓民進黨市長參選人姚文智比較輕鬆，丁說，倒是不會擔心，大家都是一步一腳印，每天都在基層跑，爭取希望北市更繁榮、更進步、更好的中間選民支持。

國民黨中央委員連勝文昨與丁守中同台，丁說，連勝文有向他提到在推動青年創業創新，盼北市府重視，連也有對他打氣、加油，至於姚文智找立委吳思瑤加入團隊，丁則表示，沒有意見。

(中時 )

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