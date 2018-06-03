生涯頭一遭！富邦20歲小將扛中心打者第4棒

2018年06月03日 16:41 中時電子報 蔡銘仁

今年9月才要滿21歲，富邦悍將的申皓瑋就被賦予重任，今(3日)對戰中信兄弟的比賽，扛起球隊第4棒，連申皓瑋自己賽前知道時，都相當驚訝，「一開始覺得不可能，不過學長也提醒我，打幾棒都一樣，把狀況調整好，不要太在意這件事，大家都是第4棒。」

1997年9月12日生，身為職棒「二年級生」的申皓瑋，今年從二軍開季，在5月24日高國輝下二軍時，上一軍一展身手。他至今出賽8場，打擊率高達4成38、上壘率4成55、長打率7成81，另有3轟、10打點，幾乎各項數據都優於去年菜鳥年。

申皓瑋先前出賽，都打9棒居多，此役拉抬到4棒，他直呼意外，笑說，「高中時也只打3棒，4棒是健富(現效力Lamigo桃猿)，他高一就打4棒，贏不了。」即便沒想過打4棒，不過，申皓瑋平常心以對，「打9棒遇到得點圈有人，要把分數打回來，跟打4棒一樣。」

富邦讓申皓瑋打4棒，是因為原本的4棒蔣智賢，昨揮棒傷到手，傷處到今天仍腫脹，做出這個決定。富邦總教練葉君璋表示，動到申皓瑋，這樣不必整個打序都調動，不過其中一個前提，是考量申皓瑋近期狀況真的不錯，攻守表現都很好，尤其守備幫助球隊很多。

談到這，葉總提到申皓瑋昨8上的飛撲接殺，「那球足以影響勝負」。申皓瑋說起當時的情況，他說，「看到球快落地，就撲撲看，有哲瑄補在我身後，沒撲到也會幫我守下來，會更敢撲。」看著林哲瑄守備拚且積極，申皓瑋坦言會被感染，會想能撲就撲，盡可能幫助球隊。

葉總對申皓瑋的守備，讚譽有佳，「申皓瑋就算沒先發，單靠守備，也對球隊幫助很大。」葉總認為，申皓瑋比起去年，心態更成熟，身體狀況跟經驗也更好，只差經驗還有待磨練，即便富邦主力打者全員健康，申皓瑋也有能力扛中心打者。

生涯第二年，申皓瑋打出佳績，會不會擔心下二軍？他給出否定答案，「這次上來，不會去想去留，只想把最好的一面表現出來。」在場上的申皓瑋，沉穩不緊張，他歸功在二軍的那些日子，幫助很大，「在二軍就開始培養心態，緊張還是會，不過不會表現出來。」

日前狀況不好的高國輝，下二軍調整將滿10天期限，但申皓瑋狀況火燙，屆時若高國輝回一軍，富邦外野陣容安排上需多下苦心。葉總表示，高國輝何時回來，還得看球隊安排，到時怎麼安排，還未有定案，可能會用輪流先發的方式調度。

(中時電子報)