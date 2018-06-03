農委會再度澄清 全國農業金庫未拿錢參加援外計畫

農委會再度澄清，全國農業金庫未拿錢參加援外計畫。（圖／農委會提供）

友善列印
中時

日前有立委說全國農業金庫拿數千億資金要去做「政府開發協助計畫」（Official Development Assistance），農業金庫當日以新聞稿澄清絕無此事，但相關訊息仍在網路流傳，一則該立委的記者會影片加上聳動的文字，引起不知情農漁民的疑慮。對此，農委會今再度澄清，農業金庫絕未參與任何ODA計畫，並譴責這種惡意轉傳企圖誤導民眾。

農委會表示，4月2日親民黨立委召開記者會，指控全國農業金庫擬將數千億資金投入ODA（政府開發援助）計畫，並說政府要拿農漁民的存款不當運用。農業金庫當日立即發稿駁斥此一指控，澄清農業金庫根本沒參與任何ODA計畫，僅有與國內其他行庫一樣申請成立國際金融業務分行（OBU），而OBU與ODA完全是不一樣的兩回事。

農業金融局官員說明，全國農業金庫申請成立國際金融業務分行（OBU），主要係為業務發展，提供客戶完整的外幣業務服務，並配合政府新南向政策，協助台商在海外健全發展。目前全體37家國內銀行均已成立OBU，對客戶提供外幣金流與貸款服務，全國農業金庫申請成立 OBU ，將可與銀行同業立於相同的競爭條件。

幾個月前的不實指控被有心人士製成社群網路訊息，拿聳動文字配上該立委的記者會影片一再轉傳，包括行政院高層與農委會官員今天都還有人收到群組轉來這不實訊息。農委會對於有心人士一再轉傳錯誤資訊感到痛心，除正式發布新聞稿再度澄清；也鄭重呼籲各界如有疑問都可直接洽詢農委會，該會官網也設有「爭議訊息澄清專區」。民眾若接獲類似爭議訊息就可上網找尋答案，避免受騙。

(中時 )

台北市定古蹟草山御賓館修復 文… 和平梨山菜園違法開發 中市府裁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。