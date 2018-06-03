農委會再度澄清 全國農業金庫未拿錢參加援外計畫

2018年06月03日 16:50 中時 廖德修

日前有立委說全國農業金庫拿數千億資金要去做「政府開發協助計畫」（Official Development Assistance），農業金庫當日以新聞稿澄清絕無此事，但相關訊息仍在網路流傳，一則該立委的記者會影片加上聳動的文字，引起不知情農漁民的疑慮。對此，農委會今再度澄清，農業金庫絕未參與任何ODA計畫，並譴責這種惡意轉傳企圖誤導民眾。

農委會表示，4月2日親民黨立委召開記者會，指控全國農業金庫擬將數千億資金投入ODA（政府開發援助）計畫，並說政府要拿農漁民的存款不當運用。農業金庫當日立即發稿駁斥此一指控，澄清農業金庫根本沒參與任何ODA計畫，僅有與國內其他行庫一樣申請成立國際金融業務分行（OBU），而OBU與ODA完全是不一樣的兩回事。

農業金融局官員說明，全國農業金庫申請成立國際金融業務分行（OBU），主要係為業務發展，提供客戶完整的外幣業務服務，並配合政府新南向政策，協助台商在海外健全發展。目前全體37家國內銀行均已成立OBU，對客戶提供外幣金流與貸款服務，全國農業金庫申請成立 OBU ，將可與銀行同業立於相同的競爭條件。

幾個月前的不實指控被有心人士製成社群網路訊息，拿聳動文字配上該立委的記者會影片一再轉傳，包括行政院高層與農委會官員今天都還有人收到群組轉來這不實訊息。農委會對於有心人士一再轉傳錯誤資訊感到痛心，除正式發布新聞稿再度澄清；也鄭重呼籲各界如有疑問都可直接洽詢農委會，該會官網也設有「爭議訊息澄清專區」。民眾若接獲類似爭議訊息就可上網找尋答案，避免受騙。

(中時 )