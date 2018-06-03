小潘潘爛臉掉髮成落魄董娘 友爆「倒貼」真相

友爆小潘潘狀況差，當董娘沒賺還時常倒貼，精神壓力大到爛臉、大片落髮。(中時資料照片)

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中時電子報

藝人小潘潘嫁給「夜市大亨」江欽良6年，本以為當上「寶島時代村」董娘快樂過人生，沒想到老公因涉入草屯鎮農會超貸案，去年10月住家遭警破門而入荷槍搜索，週刊爆她因此被嚇到精神崩潰，分居回娘家住，狀態也很差，整臉長滿爛痘，還因壓力而不斷大量掉髮甚至根本睡不著，友人許聖梅也透露她整個人「跟以前比起來真的差太多」，狀況堪憂，看了很心疼。

據《壹週刊》報導，小潘潘嫁給江欽良，夫妻倆經營寶島時代村、身價數十億，是底下有百名員工的風光董娘，然許聖梅日前就曾在節目透露，經營該處其實讓小潘潘壓力甚大，再加上老公的超貸風波，讓她內心籠罩陰霾，精神狀況近乎崩潰，才求助醫生、宗教撫慰，至於為何不就賣掉寶島時代村，許聖梅透露小潘潘之所以辛苦硬撐，全為了百名員工，「上百名員工失業，我放不下」，過去小潘潘當藝人月入3、40萬，如今連10萬都不到，甚至要倒貼，但她還是親力親為，其實過得相當辛苦，並非外界認為的都在享福。

而小潘潘過去曾透露婚後積極求子，中、西醫看遍皆未果，某此在飯局遇到鴻海董事長郭台銘，對方熱心介紹自己的醫療團隊給她，要幫39歲已達高齡產婦年限的小潘潘助孕，她砸15萬努力了1個半月人工受孕療程，還在床上躺了8天，最後還是沒受孕，讓她相當難過，最後只能放棄，並自我安慰「他們(員工)都是我的小孩」。

(中時電子報)

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