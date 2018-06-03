超高顏值！墨西哥18歲美女政治菜鳥選市長

岡薩雷斯5月積極進行競選活動。(圖/facebook@PaolaGonzalezConTepa)

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中時電子報

墨西哥大選將至，哈利斯科州特帕蒂特蘭市（Tepatitlán）市長的候選人中，年僅18歲的岡薩雷斯（Paola González）格外引人注目，除了她超高顏值、甜美的長相外之外，她也是墨西哥歷史上最年輕的公職競選候選人，首次參與選舉的她不只是作為選民去投票，同時還直接就瞄準了市長大位。

據《墨西哥每日新聞》報導，岡薩雷斯（Paola González）在去年9月才剛滿18歲，也是即將在下個月1日舉行墨西哥大選中最年輕的候選人，她將代表國家復興運動黨（Morena party），競選特帕蒂特蘭市長一職。

年輕的岡薩雷斯當然也不免受到外界對於她經歷的質疑，她表示，這是她首次參與選舉，沒想到竟是以候選人的身份參與。她也稱雖然自己缺乏經驗，「我也沒有貪污腐敗的經歷」，她更稱「我認為比起經驗，競選市長必須具備的是領導才能，並且要誠實守信，事情可以用不同的方式來處理」。

岡薩雷斯是被政治官員說服參與了這次的選舉，他們認為年輕人占特帕蒂特蘭市總人口的54%，岡薩雷斯肯定可以受到這個廣大族群的青睞。

岡薩雷斯也表示雖然自己是參與選舉的菜鳥，但是自己從13歲就開始涉足政治。她透露一開始是加入非政府組織當志願者。更是在15歲時，成立了自己的基金會，有就是「用微笑當做禮物」（Regala una sonrisa），也從那時開始致力於幫助有需要的人。

另外，她的父親也曾多次競選特帕蒂特蘭市長，目前是當地綠黨的領導人。

岡薩雷斯也稱自己會用能力來補足缺乏的政治經驗，她稱自己精通多種外語，除了西班牙語之外，還精通法語、葡萄牙語、英語，甚至還懂一些羅馬尼亞語和加泰羅尼亞語。

(中時電子報)

文章來源：At 18, Paola González is Mexico’s youngest candidate in July 1 election

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