影》K掉林智勝飆速149km 倪福德：是風大啦

倪福德接任「守護神」後，有越投越好之勢。(本報資料照)

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中時電子報
倪福德昨役9上登板關門。(取自Youtube)

倪福德近期接下富邦悍將「守護神」，表現不俗，球速也越飆越快，頗有回復過往身手的味道，昨對戰中信兄弟把守最後9上，對決「大師兄」林智勝時，更催出149公里速球送出三振，倪福德開玩笑說，「昨天好像風蠻大的，應該對他最後1球時，風勢達到巔峰吧。」

倪福德2007年尚效力中信鯨時，最快有投到151公里，但他2012年動完手肘韌帶置換手術，2015年加盟義大犀牛(現富邦悍將)後，近三個球季，球速狀況明顯不如過往。今年富邦原訂「守護神」張耿豪不穩，倪福德5月初接替關門工作後，成績不俗，球速也越飆越快。

倪福德昨後援上場，投1局被打1安、無失分，送出2K；對上林智勝時，用149公里速球飆出3球三振。球速狀況佳，倪福德沒特別在意，「上場把守最後一關，所想的就是解決打者，中信韌性強，我也是步步為營，可能是運氣好吧！」

截至今天賽前，倪福德投25場拿到5救援、6中繼，自責分率3.75，近3戰無失分。能投出好成績，他表示，沒有做太大的改變，不過，前年球季結束接著打國際賽，去年回來沒多久就開季，身體多少累積了疲勞，今年逐步訓練、加回重訓量，累了就休息，身體感覺有比較輕鬆。

不只倪福德，富邦近期牛棚整體都有回穩跡象，總教練葉君璋認為，包括郭泓志上一軍、張耿豪回穩、羅國華和林克謙上一軍等，比起先前很多時候得推出倪福德或賴鴻誠，投手們狀況好的人不少，不會只集中用某些人，分擔投手負擔上好一點，是近期穩定的因素之一。

不過，目前葉總的安排上，還沒有固定的「勝利組」投手，葉總表示，這得依狀況而定，在投手身體都沒問題的情況下，第8局郭泓志、第9局倪福德，將是領先時保勝的第一優先調度。

(中時電子報)

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