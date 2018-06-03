家扶少年齊幫阿公採收南瓜 共同一圓環島夢

2018年06月03日 18:06 中時 吳敏菁

今年南瓜特別甜！小宇擔任家扶展力單車隊隊長，阿公的南瓜田正缺人力，打算犧牲暑假環島，隊員號召一個不能少，3日利用周日，直奔田裡幫阿公採南瓜，阿公好感動。（吳敏菁攝）

小宇擔任家扶展力單車隊隊長，阿公的南瓜田正缺人力，打算犧牲暑假環島，隊員號召一個不能少，3日利用周日，直奔田裡幫阿公採南瓜，阿公好感動。（吳敏菁攝）

小宇擔任家扶展力單車隊隊長，阿公的南瓜田正缺人力，打算犧牲暑假環島，隊員號召一個不能少，3日利用周日，直奔田裡幫阿公採南瓜，幫小宇圓夢。（吳敏菁攝）

小宇由阿公、阿媽扶養，計畫暑假參加彰化家扶展力單車隊12天900公里環島，但阿公南瓜田，正缺人力，決定放棄集訓不環島了，隊員知道，3日直奔南瓜田，熱請呼喊「一個不能少，力來了！」齊力幫忙採收、搬運，阿公好感動，「今年南瓜一定特別甜」。

小宇從小沒媽媽，爸爸又在八八風災罹難，從小跟著阿公、阿嬤長大，從國小三、四年級開始跟著阿公一起下田工作，插秧、施肥、除草或採收，樣樣難不倒他。

小宇也擔任彰化家扶少年展力方案單車隊大隊長，熱心助人，很受愛戴，本籌備暑假進行為期12天900公里的單車環島挑戰，但日子逼近了，阿公年事高，今年南瓜田大豐收，卻苦缺人力，沒時間參加集訓，決定放棄了，「不能自顧自己去圓夢，放著阿公累翻」。

隊員們知道了，3日直奔南瓜田，一下子多了許多生力軍，讓阿公驚喜交加，成員阿宏表示：「說好要環島，就要全部在一起，一個都不能少。」小智說「你的阿公就是我們的阿公嘛，阿公對不對？」

小宇感動不知說什麼，隊員拍著他的肩，爽朗地說，「我們有的是力！怕什麼？」阿公開心孫子交了這麼多情義相挺好朋友。

一群熱血少年在烈日採收南瓜、搬運和裝箱，不少成員第一次從事農務，有些生疏笨拙，炎熱的高溫大家不喊累，一心只想著幫小宇家人完成採收工作，讓小宇實現單車環島的夢想，在大家同心協力下，原本需要好幾天的採收進度，就在美好的周日順利完成了。

(中時 )