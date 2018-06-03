南瀛盃國際青少年網賽落幕 印、泰選手封王稱后

經過6天鏖戰，2018南瀛盃國際青少年網球賽3日落幕，女子單打決賽由來自泰國的第一種子選手Thasaporn Nakloh擊敗日本的Funa KOZAKI，拿下冠軍 。（莊曜聰攝）

友善列印
中時
經過6天鏖戰，2018南瀛盃國際青少年網球賽3日落幕，男子單打決賽上演兄弟鬩牆，由兩位印度選手爭奪冠軍，激戰3盤後由Sacchitt Sharma掄元。（莊曜聰攝）
現場請來網球好手王宇佐（左）頒獎。（莊曜聰攝）

2018南瀛盃國際青少年網球賽今天落幕，男子單打決賽兄弟鬩牆，同樣來自印度的Sacchitt Sharma與Megh Bhargav Patel上演印度內戰，由Sacchitt Sharma奪下男單冠軍；女子單打部分則由第一種子選手，來自泰國的Thasaporn Nakloh擊敗日本選手Funa Kozaki封后，現場請來知名網球好手王宇佐頒獎，在場網球迷相當興奮。

名列亞洲青少年網球5大賽事之一的南瀛盃國際青少年網球錦標賽，一連6天在台南市新營區網球場舉行，共計有來自全球16個國家、150位好手同場競技，炎熱的氣候也擋不住選手及觀戰民眾的熱情。

這場賽事邁入第10屆，賽事分級更上一層樓，從原先的三級晉升為二級（G2）賽事，單打冠軍將可獲得160分的排名積分、亞軍95分，雙打的軍、亞軍則可分別獲得120分及75分，由於是國內青少年最高等級賽事，選手報名踴躍。

由於參賽選手水準及排名都有顯著提升，競爭非常激烈，男子單打最好成績是闖進4強的蔡長霖，他將能獲得60分的排名積分，雙打則以吳承維、林翰智搭檔成績最佳，並晉級最後決賽，以些微差距屈居亞軍，也是這項賽事台灣選手最好成績。

獲邀參加頒獎典禮的網球好手王宇佐說，從整體賽事可看出台灣青少年選手的潛力都不錯，但職業運動很現實，有意投入的選手要及早準備訓練，堅持到底，保持熱情與態度。

(中時 )

影》K掉林智勝飆速149km 倪福德… 飆速147km 宋家豪對養樂多中繼3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。