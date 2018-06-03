南瀛盃國際青少年網賽落幕 印、泰選手封王稱后

2018年06月03日 18:15 中時 莊曜聰

經過6天鏖戰，2018南瀛盃國際青少年網球賽3日落幕，男子單打決賽上演兄弟鬩牆，由兩位印度選手爭奪冠軍，激戰3盤後由Sacchitt Sharma掄元。（莊曜聰攝）

現場請來網球好手王宇佐（左）頒獎。（莊曜聰攝）

2018南瀛盃國際青少年網球賽今天落幕，男子單打決賽兄弟鬩牆，同樣來自印度的Sacchitt Sharma與Megh Bhargav Patel上演印度內戰，由Sacchitt Sharma奪下男單冠軍；女子單打部分則由第一種子選手，來自泰國的Thasaporn Nakloh擊敗日本選手Funa Kozaki封后，現場請來知名網球好手王宇佐頒獎，在場網球迷相當興奮。

名列亞洲青少年網球5大賽事之一的南瀛盃國際青少年網球錦標賽，一連6天在台南市新營區網球場舉行，共計有來自全球16個國家、150位好手同場競技，炎熱的氣候也擋不住選手及觀戰民眾的熱情。

這場賽事邁入第10屆，賽事分級更上一層樓，從原先的三級晉升為二級（G2）賽事，單打冠軍將可獲得160分的排名積分、亞軍95分，雙打的軍、亞軍則可分別獲得120分及75分，由於是國內青少年最高等級賽事，選手報名踴躍。

由於參賽選手水準及排名都有顯著提升，競爭非常激烈，男子單打最好成績是闖進4強的蔡長霖，他將能獲得60分的排名積分，雙打則以吳承維、林翰智搭檔成績最佳，並晉級最後決賽，以些微差距屈居亞軍，也是這項賽事台灣選手最好成績。

獲邀參加頒獎典禮的網球好手王宇佐說，從整體賽事可看出台灣青少年選手的潛力都不錯，但職業運動很現實，有意投入的選手要及早準備訓練，堅持到底，保持熱情與態度。

(中時 )