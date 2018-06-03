紀錄片版《奇蹟的女兒》 揭露4位女性勞工心聲

《工廠之外—女性勞工的心內話》特映會(圖由左至右)公視執行副總謝翠玉、紀錄片導演許筱玟、《奇蹟的女兒》導演鄭文堂、攝影蕭銘哲、新北市政府文化局專門委員陳春美受邀出。（圖／公視提供）

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《工廠之外—女性勞工的心內話》由鄭文堂導演擔任製作人，許筱玟導演執導，紀錄四位曾在工廠待過的職業女性的故事，分別是來自新北市樹林電子加工廠的呂素美、苗栗華隆紡織廠的黃綢、台中潭子加工出口區的蔡凰珠，以及宜蘭伊勤紡織廠的方美惠。

許筱玟曾參與電視、電影包括《燦爛時光》、《媽媽不見了》等製作，個人創作多關注女性議題。她表示一開始陸續找12位在不同工廠工作的阿姨做訪問，最後選擇這四位受訪者，是因為她們個人特色強烈，連帶故事有鮮明的記憶點，也剛好她們的故事各包含工作、家庭、感情和抗爭等四種不同面向。

回憶拍攝過程，與每位受訪者近三小時的訪談，許筱玟表示，從她們的故事可以感受到那個年代的樣貌，「也可以看見社會曾經如何不公不義，看見身為母親可以多堅強，看見生不逢時的無奈等人生課題。」形容可以這麼近距離看一個人的人生十分可貴。

同樣以女性勞工為主角，公視6月份將推出時代迷你劇《奇蹟的女兒》，劇情描述1970年代加工出口區女工離開農村踏入工廠的殘酷遭遇與意識覺醒，帶領觀眾窺探奇蹟的背後女工們的故事。導演鄭文堂表示，無論是紀錄片或戲劇，主要都是希望將這些女性勞動工作者不同時代的生命經驗紀錄下來，同時也作為對台灣社會的紀錄與觀察。

《工廠之外—女性勞工的心內話》6月30日晚間11點在公視頻道播出，並同步於公視+播出；公視時代迷你劇《奇蹟的女兒》6月16日起每週六晚間9點在公視頻道及公視+播出。

(中時 )

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