075型兩棲艦開建！共軍陸戰隊規模2020再擴張 直盯南海

2018年06月03日 18:02 中時電子報 何宜玲

近年來中國人民解放軍正在進行一波軍事改革，包括了大幅增加海戰陸戰隊的規模，以及研發先進的兩棲攻擊艦和戰車。美國退役海軍上校情報官法內爾(James Fanell)上月稍早在國會作證時表示，中國已經宣佈開始建構新一代的大型兩棲突擊艦，目的在加強海軍力量，並以中南海為其目標。

根據香港《亞洲時報》(Asia Times)報導，這艘075型兩棲攻擊艦雖然比美國海軍的直升機登陸攻擊艦(LHA)略小一點，但是它比之前其他解放軍海軍建造的兩棲艦都大很多。因此075型兩棲艦最多可以容納900位全副武裝的陸戰隊士兵，以及停放約12輛兩棲突擊戰車。

報告還說，075型兩棲艦預估可以搭載20至30架攻擊和運輸直升機，而且能夠一次同時起降6架直升機。

另據陸媒的相關數據顯示，075型兩棲攻擊艦的長度為250公尺，寬度為30公尺，吃水深度達8公尺。它還裝備有4台發動機，最大航速達到了22節，滿載排水量超過了4萬噸。

在整體結構上面，075型兩棲攻擊艦採用了直通甲板設計，擁有4個直升機起降點和2台升降機，可搭載28架艦載直升機。

按照兩棲攻擊艦的建造週期推算，中共海軍的075型兩棲攻擊艦最早將在2020年左右問世。

這也反映出大陸在保護海外時，海軍陸戰隊佔據了重要而且主導的位置。

(中時電子報)