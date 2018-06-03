花蓮營養午餐很難吃？議員：吃看嘜就知

2018年06月03日 18:08 中時 許家寧

對於有議員反應家長、學生嫌營養午餐很難吃，縣議員李秋旺提議「吃吃看就知道」。（許家寧翻攝）

花蓮縣8年前開辦免費營養午餐，讓家長一片叫好，有議員質疑近年歷經「白菜門」、「乒乓球大的柳丁」，許多家長反應學子心聲「菜很爛」、「難吃、不想吃」，縣議員李秋旺提議4日議員也來吃一樣的營養午餐，就知道到底難不難吃，若不錯也可以還縣府一個公道。

免費營養午餐為花蓮縣長傅崐萁引以為傲政績，針對議員質疑「統包」造成菜色不佳，縣府去年每名學童增加5元預算，國小每餐45元、國中50元，李秋旺也在縣政總質詢提議4日的三讀會，全體議員乾脆一起試吃營養午餐，共同為午餐供餐品質把關。

縣府指出，花蓮縣2010年開辦縣內免費營養午餐，透過全縣統一招標採購作業，國小學童每人為三菜一湯、國中學子四菜一湯，當日食材皆由營養師把關，蔬果除不能有藥物殘留，也要求料理少油少鹽，不加味精，每月「雞腿日」提供一次大雞腿，每週供應一次水果。

傅崐萁表示，營養午餐政策早已是全民監督，學校午餐因採大量製備，口味不若家中烹調多樣變化，縣府每月也會依據學生反應意見與教師、家長的建議改進菜單，也期待藉由這次議員試吃午餐，給予指導建議，讓花蓮學校午餐成為全國的標竿。

6月4日學校午餐葷食菜色為「打拋豬、彩椒豆腐、洋蔥炒蛋、蒜香油菜及四神湯」，與供應縣內吉安、花崗、豐濱及秀林國中等校菜單一致；素食菜色則為「時瓜凍腐、金珠翠玉、芹香冬粉、香拌青江及枸杞蒡蓮湯」，菜單與化仁、宜昌、新城國中相同。

(中時 )