新人結婚首選！豪鼎飯店「品牌日」優惠專案現正開跑

2018年06月03日 18:44 中時 徐力剛

豪鼎飯店「品牌日」專案桌菜每桌25000元。（圖片提供／豪鼎飯店）

舞思愛與老公鍾宜勳帶著女兒參加活動，為新人送上祝福。（圖片提供／豪鼎飯店）

結婚對新人而言，既甜蜜又有負擔。豪鼎飯店日前舉辦「品牌日」記者會，邀請60對準新人出席體驗，選在飯店中興時尚館的圓頂劇場舉辦，寬敞空間設計，搭配高科技舞台效果與各式饕餮美饌，為新人留下美好回憶。

豪鼎飯店開業至今逾16年，為全台首家著重婚禮服務飯店，多年來秉持「家人、友人、達人」婚禮精神，為每對新人獻上最佳祝福，先前更曾舉辦上千組新人喜宴，一度謂為佳話。

豪鼎飯店被網友封為「結婚的殿堂」，活動中60對準新人出席，現場更找來婚紗設計、妝髮設計、花藝設計、音樂設計、婚紗寫真，婚禮顧問與喜餅等廠商出席，讓婚禮大小事一次到位。星光七班歌手舞思愛與老公鍾宜勳，共同演唱經典歌曲「Just The Way You Are」，炒熱現場氣氛。

豪鼎飯店公布「品牌日」優惠專案，新人於指定日期2018年9月9日、10月6日、11月17日、12月22日﹔2019年1月12日、2月24日、3月2日及4月27日舉辦婚禮，並下訂25000元桌菜，免費送出森林系佈置，包括婚禮步道、天空花環、舞台拱門及雕花片等。

(中時 )