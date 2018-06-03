新人結婚首選！豪鼎飯店「品牌日」優惠專案現正開跑

豪鼎飯店設有寬廣婚宴場地，提供新人難忘婚禮記憶。（圖片提供／豪鼎飯店）

友善列印
中時
豪鼎飯店「品牌日」專案桌菜每桌25000元。（圖片提供／豪鼎飯店）
舞思愛與老公鍾宜勳帶著女兒參加活動，為新人送上祝福。（圖片提供／豪鼎飯店）

結婚對新人而言，既甜蜜又有負擔。豪鼎飯店日前舉辦「品牌日」記者會，邀請60對準新人出席體驗，選在飯店中興時尚館的圓頂劇場舉辦，寬敞空間設計，搭配高科技舞台效果與各式饕餮美饌，為新人留下美好回憶。

豪鼎飯店開業至今逾16年，為全台首家著重婚禮服務飯店，多年來秉持「家人、友人、達人」婚禮精神，為每對新人獻上最佳祝福，先前更曾舉辦上千組新人喜宴，一度謂為佳話。

豪鼎飯店被網友封為「結婚的殿堂」，活動中60對準新人出席，現場更找來婚紗設計、妝髮設計、花藝設計、音樂設計、婚紗寫真，婚禮顧問與喜餅等廠商出席，讓婚禮大小事一次到位。星光七班歌手舞思愛與老公鍾宜勳，共同演唱經典歌曲「Just The Way You Are」，炒熱現場氣氛。

豪鼎飯店公布「品牌日」優惠專案，新人於指定日期2018年9月9日、10月6日、11月17日、12月22日﹔2019年1月12日、2月24日、3月2日及4月27日舉辦婚禮，並下訂25000元桌菜，免費送出森林系佈置，包括婚禮步道、天空花環、舞台拱門及雕花片等。

(中時 )

新北台泰產業鏈結 創千萬美元商… 朝天宮泰北志工團備教學課程與物…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。