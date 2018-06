新人結婚首選！豪鼎飯店「品牌日」優惠專案現正開跑

2018年06月03日 18:44 中時 徐力剛

豪鼎飯店「品牌日」專案桌菜每桌25000元。(圖片提供/豪鼎飯店)

舞思愛與老公鍾宜勳帶著女兒參加活動,為新人送上祝福。(圖片提供/豪鼎飯店)

結婚對新人而言,既甜蜜又有負擔。豪鼎飯店日前舉辦「品牌日」記者會,邀請60對準新人出席體驗,選在飯店中興時尚館的圓頂劇場舉辦,寬敞空間設計,搭配高科技舞台效果與各式饕餮美饌,為新人留下美好回憶。

豪鼎飯店開業至今逾16年,為全台首家著重婚禮服務飯店,多年來秉持「家人、友人、達人」婚禮精神,為每對新人獻上最佳祝福,先前更曾舉辦上千組新人喜宴,一度謂為佳話。

豪鼎飯店被網友封為「結婚的殿堂」,活動中60對準新人出席,現場更找來婚紗設計、妝髮設計、花藝設計、音樂設計、婚紗寫真,婚禮顧問與喜餅等廠商出席,讓婚禮大小事一次到位。星光七班歌手舞思愛與老公鍾宜勳,共同演唱經典歌曲「Just The Way You Are」,炒熱現場氣氛。

豪鼎飯店公布「品牌日」優惠專案,新人於指定日期2018年9月9日、10月6日、11月17日、12月22日﹔2019年1月12日、2月24日、3月2日及4月27日舉辦婚禮,並下訂25000元桌菜,免費送出森林系佈置,包括婚禮步道、天空花環、舞台拱門及雕花片等。

(中時 )