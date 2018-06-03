《中時晚間快報》止痛藥會在體內殘留五年？食藥署闢謠：24小時內代謝

2018年06月03日 18:15 中時電子報 綜合報導

◎止痛藥會在體內殘留五年？食藥署闢謠：24小時內代謝

國內民眾習慣頭痛、感冒就自行到藥局買止痛藥服用，出國甚至也要購買止痛藥，但有網路謠言指出，乙醯胺酚吃下肚後，會在體內殘留5年，嚇得民眾不敢亂服藥；衛福部食藥署澄清指，研究證實成人服用正常劑量，體內的乙醯胺酚在24小時內，會隨尿液等代謝近100％，民眾不需恐慌。

◎大專教師老齡化 50歲以上占54.4％

教育部公布「106學年大專校院專任教師概況」，現在大專教師的年齡，50歲以上者占全體教師之比率達54.4％，較90學年增加36.1個百分點，年齡分布結構趨向老化，主因師資員額成長停滯，原有教師年齡日漸增長，補進年輕教師人數有限所致。

◎陳菊：民進黨上下全力挽留呂秀蓮

副總統呂秀蓮表明要和民進黨說ByeBye，總統府秘書長陳菊今天表示，民進黨祕書長洪耀福已經和呂通過電話，希望能安排時間讓蔡英文總統和她會面，民進黨上下全力挽留呂秀蓮，希望她再給民進黨一次機會，好好說明。

◎劉以豪、韋禮安出發烏干達 關懷南蘇丹難民兒童

第29屆飢餓三十代言人韋禮安、劉以豪2日晚間前往烏干達畢迪畢迪 (Bidibidi)難民營，關懷因為糧食短缺、霍亂及暴力衝突等緣故而被迫逃離家園、流離失所的南蘇丹難民及兒童。不曾踏上非洲大陸的劉以豪說，「希望自己在感受孩子們身處的環境之後，對於世界有更不一樣的看法，也能將正能量帶給他們！」韋禮安則盼望以音樂和難民兒童互動，「因為越是艱辛的環境，越需要注入希望與快樂。」韋禮安、劉以豪此行除關懷難民兒童困境之外，也將見證台灣的愛心如何站在人道救援第一線，幫助難民安定生活，「期待能夠深刻看見難民兒童的需要，把動人故事帶回台灣與大家分享！」

(中時電子報)