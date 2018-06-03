「館長」表態相挺 侯友宜讚：血性漢子

侯友宜（圖中）3日前往先嗇宮參加神農文化季活動，提到獲「館長」陳之漢支持，他則盛讚對方是「血性漢子」。（曾百村翻攝）

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知名健身教練「館長」陳之漢（見圖），2日在臉書粉絲專頁直播時，大方表態支持侯友宜擔任新北市長。（翻攝臉書）

「館長」表態絕對支持侯友宜！知名健身教練「館長」陳之漢2日直播，表達對於民進黨政府的不滿，但話鋒一轉，他提及此次新北市長選戰，對於國、民兩黨的參選人，他毫不掩飾自己的心聲，表態支持侯友宜，認為侯友宜擔任新北市長一職最適合。

陳之漢的個性向來是有話直說，也常在自己的粉絲專頁上直播，對於時政提出見解，昨天他再度直播與粉絲互動，近期除了開罵政府「金錢外交」亂花錢，認為經費應該多用在社福、消防甚至公托上外，談及年底選戰，他也不諱言自己絕對支持侯友宜。

侯友宜今天前往三重先嗇宮參加神農文化季活動，被問及獲「館長」相挺，侯友宜表示，陳之漢是個血性漢子，除了有專業，也有管理的能力，對軍公教尤其是警消，做了相當多的公益慈善，除了捐贈健身器材外，也經常親自指導，讓警消能夠保障他們自身安全，同時勇於作戰，「他是個有義行的人！」

近期侯友宜在三重多有活動，與在地議員、里長及宮廟主委互動熱絡，而三重義天宮、先嗇宮則先後表態力挺；侯友宜說，三重的宮廟長期來跟他都互動良好，尤其自己在擔任新北市副市長一職時，因宮廟業務的推動，讓彼此的感情就像兄弟般，而宮廟對於推動宗教文化，也是最有力量的團體，能獲得宮廟的支持，自己也十分感恩。

(中時 )

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