陽岱鋼返開路先鋒敲2安 讀賣巨人二連敗

2018年06月03日 18:37 中時電子報 蔡銘仁

效力讀賣巨人的陽岱鋼日前傷癒復出，經幾場代打後，近期重返先發，巨人今(3日)與歐力士系列賽第三戰，陽岱鋼重返熟悉的1棒開路先鋒，貢獻2安、1打點，表現不俗，但巨人攻勢串連不佳，打出11安僅得2分，終場2比3輸球，吞下二連敗。

此役巨人面對歐力士菜鳥田嶋大樹，前6局五度進佔得點圈，卻僅2個半局得到分數，其他3次機會，全都被田嶋安然過關；其中1分打點，是陽岱鋼所貢獻，這也是他傷後首打點。巨人雖得分不順，但先發的內海哲也表現精彩，投5.1局被打5安、僅失1分，助巨人維持領先。

然而，在內海退場後，巨人牛棚卻擋不住歐力士打線，7下澤村拓一接替登板，2出局後面臨一三壘有人危機，遭小田裕也揮出安打，敗掉內海的勝投。接著8下，換巨人洋投麥錫森(Scott Mathieson)遇襲，2出局二壘有人時，被歐力士洋炮羅梅洛(Stefen Romero)敲安失分。

最後9上，巨人最後反攻機會，對決歐力士「守護神」增井浩俊，龜井善行先選到保送上壘，接著陽岱鋼採觸擊，把龜井送上二壘得點圈；巨人有機會追平，但接下來田中俊太及坂本勇人，都遭增井解決，沒能助巨人逆轉。

巨人輸球，吞下二連敗，以1勝2敗輸掉系列賽；連同這次系列賽，他們自5月18日後，5個系列賽輸掉4個，狀況相當不理想，戰績24勝27敗，仍居央聯第四。陽岱鋼回開路先鋒3打數2安，另有1保送，本季打擊率2成65。

(中時電子報)