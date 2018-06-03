炎炎夏日 來這裡玩沙戲水消暑免門票還可野餐

2018年06月03日 18:59 中時 陳俊雄

陶博館沙坑區同樣吸引小朋友快樂玩沙。（陳俊雄攝）

鶯歌陶瓷博物館除了可以欣賞陶藝之美外，每年夏季開放的戲水區，更是許多家長帶著小朋友消暑戲水的好所在，由於自5月底以來天氣燠熱氣溫節節高升，1日才開放的戲水區，在周休假日期間吸引超過2萬人來此戲水，人氣指數爆表

從5月底以來天氣乾旱又炎熱，「玩水」儼然成為最佳的消暑良方，其中交通方便又可免費入場的鶯歌陶博館陶瓷公園的水廣場，就成為許多民眾的戲水首選。

帶著2個小朋友前來戲水的張小姐說，陶博館戲水區的水質清澈，而且最深處也只到小朋友的膝蓋處，不用擔心有溺水危險，旁邊還有沖水設施，只要帶著替換衣物，就不用擔心小朋友全身髒兮兮地回家。

陳爸爸則說，除了戲水區之外，水廣場一旁還有沙坑可以玩沙，小孩在這裡就可以玩上一整天，加上最近還有民間業者提供陶博館內野餐服務，吃喝玩樂全都包，而且還免付門票。

由於陶博館戲水區名聲已經傳開，也被許多家長的臉書認為是五星級的戲水場所，6月1日剛開放，就在2、3日兩天創下每天都有上萬人次入館的驚人紀錄，和未開放前假日未到萬人的進館數相較，增加幅度相當大。

陶博館表示，今年戲水區的開放日期為6月1日至9月30日止，另每周一水池水質維護管理暫停開放，博物館後方的陶瓷公園無須購票，民眾可直接入場戲水。

(中時 )