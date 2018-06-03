蔡政府民調創新低 他力推馬英九這政策神救援

圖為總統蔡英文（左）、前總統馬英九。（合成圖／本報資料照片）

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中時電子報

蔡政府5月民調創新低，蔡總統滿意度23.5%，不滿意度高達62.6%，賴揆滿意度也僅34.1%，不滿意度44.7%。政治大學東亞所博士包淳亮直指，蔡政府施政遭遇困境，主要是戰略錯誤。如今只有前總統馬英九的「和中」政策，才能解決蔡政府的困境。

包淳亮指出，蔡政府習慣性批評蔣介石的「漢賊不兩立」政策，使台灣陷入外交困局，但他們現在的兩岸政策，比起「漢賊不兩立」，還更昧於現實、還「顢頇」，甚至更傷害台灣的利益。民進黨的敵人不應只有國民黨而已，還有著大量兩岸關係的「利益關係人」，蔡政府愈想「除惡務盡」，反而會引起深層的不滿與疏離。

他坦言，以多數台灣人的主觀好惡來說，或許對民進黨可能的長期執政，抱著無所謂的態度，但這個執政還得是為了台灣人的利益，而不是為了民進黨或台獨主義者自己的利益。台灣人精於審時度勢，但若這個政府走得太偏了，民眾還是會給予制裁的。

包淳亮在Yahoo論壇撰文強調，在這個大陸是台灣人最大機會的時代，摧毀兩岸關係的努力，幾乎等於是摧毀下一代過更好日子的機會。斷人錢財如殺人父母，摧毀兩岸關係，也將摧毀蔡政府自己。而現在民進黨最可行的出路是，不妨拿起馬英九的香跟著拜！由於台灣本就是「親美友日」，加上馬英九的「和中」政策，也就是「親美友日和中」，並且承認「九二共識」。

(中時電子報)

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