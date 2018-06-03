消防員與勞工聯合遊行 勞動部回應了

2018年06月03日 19:47 中時 廖德修

桃園敬鵬大火造成6名消防員、2名移工死亡，並燒出許多制度問題。事隔月餘，消防員工作權益促進會、台灣移工聯盟、桃園市產業總工會、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、環境權保障基金會及工作傷害受害人協會等單位，今天（3日）下午舉行「只求發展拚經濟，耗損環境賠人命」敬鵬大火聯合遊行。其中消防員要求修《消防法》要納基層意見，並且要開放組織工會。

勞動部回應表示，將持續聽取各界對警、消人員結社權及外勞權益之建言，以完善相關人員之保障。對於今日部分團體提出警、消人員及外勞相關勞動議題的訴求也相當重視，已積極與相關機關合作，以維護所有勞動者之勞動權益及職場勞動安全。

勞動部說，針對警、消人員結社及協商權相關議題，已與銓敘部、行政院人事行政總處、內政部警政署及消防署研商，未來警、消人員如欲籌組「內政部公務人員協會」，籌組時銓敘部將提供諮詢窗口，並給予必要之協助。此外，警、消團體如有針對警、消人員權益相關訴求，有意與內政部警政署或消防署表達意見時，兩機關亦願意主動和前開團體進行溝通協商。

勞動部進一步解釋，除前述措施外，與會各機關均認同銓敘部檢討修正《公務人員協會法》，以保障公務人員結社權的方向，將反映警、消團體保障警、消人員之心聲，協助修法工作之進行，以完善保障警、消人員相關權益。

勞動部並說明，有關外勞之權益，外國人生活照顧服務計畫書已翻譯成多國語言，於6月1日起置於「跨國勞動力權益維護資訊網站」供外勞及民眾下載使用，未來將納入外勞在臺工作須知手冊，讓外勞能隨時查閱，以保障其權益。

另外，針對事業類外國人生活照顧服務裁量基準通案檢討（飲食、住宿及管理等），已蒐集各地方政府之建議及實務執行問題，並將移工團體所提廠住分離之建議，併案納入跨部會研商會議檢討，會議預定於6月上旬召開。

(中時 )