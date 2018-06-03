估17億元 蘇東坡《枯木怪石圖》將拍賣

2018年06月03日 22:25 旺報 李鋅銅

最近有消息指稱佳士得拍賣行徵集到宋代蘇東坡畫作《枯木怪石圖》，由於蘇東坡傳世作品「公認不超過3件」，估價最少4.5億港元（約合新台幣16.97億元）。無論在業內或業外，關於此件作品的真偽考證、學術價值、文化意義，都引起高度關注。

世人對蘇東坡的詩詞、書法作品耳熟能詳，東坡故事亦是家喻戶曉，古今中外仰慕蘇東坡的人更是不可勝數。然而這位北宋大文豪的畫作，流傳在世的真是鳳毛麟角。公認的東坡畫作真跡只得兩、三幅。一是《瀟湘竹石圖》，藏於北京中國美術館；一幅是佳士得此次徵集到的《枯木怪石圖》，在私人收藏手中；另傳台北故宮亦有一幅。

大陸一位美術院校畫家表示，蘇東坡的傳世作品很少，此次是否為東坡真跡還沒有定論，但這件作品應很可靠。從收藏角度看，這件作品流傳有緒，著錄明確。最重要的就是作品後面有蘇東坡好友米芾的題跋，也有宋高宗趙構的收藏印。這兩個人的評論和收藏就是最有力的證據，都是直接或間接接觸蘇東坡的人。因此，無論現在怎麼質疑，有同時代關係最密切的人來品評，質疑的聲音逐漸是微弱的。

從繪畫史角度看，蘇軾可以說是文人畫的實際推動者，自東坡以後，文人畫在中國繪畫史上的地位逐步確立並興盛起來。從歷史價值來說，蘇東坡不僅僅是一個書法家、畫家，更重要的是他是文人的標誌、士林的領袖，他在文學上、政治上等方面有著別人無法取代的地位；因此，這件作品的價值遠遠超過了它本身的繪畫價值，其巨大的文化價值將會成為拍賣史的無與倫比的高峰，更是中國文化史的一座不朽的豐碑。

(旺報 )