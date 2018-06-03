白冰冰許願當免錢「seafood」救苦難：我可以是台灣白鳳丸！

2018年06月03日 19:46 中時 林淑娟

充滿正能量的白冰冰演出輔導老師。（粘耿豪攝）

白冰冰客串微網劇演出輔導老師。（粘耿豪攝）

白冰冰與年輕學子合作，演出微網劇中的輔導老師。（粘耿豪攝）

白冰冰與年輕學子合作，演出微網劇中的輔導老師。（粘耿豪攝）

白冰冰在微網劇《我們的故事》客串高中輔導老師，她表示，因為人生經驗豐富，蠻會跟人談心也真的頗適合當輔導老師，現在有很多父母、師長比學生更需要輔導，「泰國有白龍王，但已經離開了，我離開演藝圈後也可以當台灣『白鳳丸』，專治婦女病，生理心理都顧到」，她半開玩笑接著說，以後就做一個不用讓人家花錢的「seafood」，在她林口住家擔任「林口歡樂宮」宮主，專門幫那些心中有苦難的人分憂解勞。

白冰冰出道超過40年，最近出書《Try旺人生》暢聊生命中遇到的貴人，她感嘆一路上遇到許多貴人，但也遇到許多「鬼」，這次點頭客串演出，除了因為製片人是17歲時就擔任她宣傳的舊識陳孝志，此外也是抱著幫助年輕人完成畢業展的心情，不計酬勞演出，學生導演、演員、燈光都沒經驗，她就像個老師父般把自己知道的都教給他們。

她回憶多次人生經驗是：「我以為我是人家的貴人，後來發現人家才是我的貴人！」例如多年前創造流行語「矮仔冬瓜」、讓她紅透半邊天的「冬瓜露」廣告，她回憶，當年個頭嬌小的她就怕人家知道她矮，每天穿著「恨天高」，還要穿長褲遮住，結果兩個年輕廣告導演找上門，說廠商指定要她接拍，他們才能拿到這案子，禁不起年輕朋友三番兩次上門拜託，原本態度抗拒的她最後被打動，結果她不僅快速在30分鐘拍好廣告、賺進40萬，廣告一播出，她以「矮冬瓜」形象爆紅，戲劇和工地秀邀約多到接不完，時至今日，她與現在已是廣告公司老闆的當時兩位年輕導演仍持續合作互動。

她日前送走高齡96歲的母親，感傷地說，現在的她是「最老中年孤兒」，但她在母親生前、離開後都盡力做到100分的女兒，母親遺體入殮前，她還親自為媽媽洗腳、化妝，整理好妝容後，更是打從心裡稱讚：「阿母，妳怎麼這麼漂亮又莊嚴！像仙女一樣！」對於過往母親對自己如「海軍陸戰隊」折磨全部放下，感謝媽媽把她生下來、給她正能量，給她健康的身體、強韌個性。她感嘆一路以來發生的很多事都在心裡埋下傷感種子，她必須把心房一瓣瓣剝開、洗滌、弄乾淨再裝回去。她曾經也過著憤恨、充滿埋怨、委屈的日子，但後來想通了，「恨多了傷神、話多了傷人，我努力認真過日子比較重要」。

陳孝志這次在台灣製作這部微網劇特別找了「紳士與痞子」兩個網路紅人來共同自導自演一起打造，男主角.傑恩.JN、易甫IF，三個女主角理萱、焦暐婷、李姿萱都是第一次演出，陳孝志說希望藉由這部校園主題的網劇帶給社會更多正能量。

(中時 )